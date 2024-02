Slavia se zbavuje cizinců. Podívejte se, kteří zahraniční fotbalisté v zimě odešli z Edenu

Část 1 / 6



Slavia v zimě přivedla několik posil v čele s Jindřichem Staňkem, Davidem Zimou a Ondřejem Zmrzlým. Do Edenu dorazil taky senegalský talent Malick Diouf, naopak někteří další zahraniční fotbalisté z Edenu odešli. Někteří na hostování, jiní na trvalý přestup. Seznam odchodů navíc ještě nemusí být konečný. Více se dozvíte v následujících kapitolách.

Andres Dumitrescu (Sepsi) Andres Dumitrescu přišel do Slavie v září coby náhrada na levý kraj obrany za Davida Juráska. V Edenu se ale nedokázal prosadit a v lize si během podzimu připsal jen dva starty. Více prostoru dostal v Evropské lize, ve které naskočil pětkrát. Místo v kádru si ovšem dvaadvacetiletý Rumun nezískal a vrátil se na hostování do rumunského Sepsi, odkud do Prahy přišel. „Poznal vysokou konkurenci a nároky na hráče Slavie. Věříme, že se připraví tak, aby se v létě vrátil připraven do náročných bojů v kvalifikaci Ligy mistrů," prohlásil sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek. Foto: Profimedia.cz

Jakub Hromada (Rapid Bukurešť) Sedmadvacetiletý slovenský záložník přišel do Slavie v roce 2017 ze Sampdorie Janov. Předtím hostoval i v Plzni. S Pražany získal tři ligové tituly, jeho angažmá v Edenu však provázely i zdravotní problémy. Na podzim zasáhl do sedmi zápasů a v zimě odešel na hostování s opcí do Rapidu Bukurešť. Ten je v aktuálním ročníku rumunské ligy třetí. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Aiham Ousou (Cádiz) Čtyřiadvacetiletý stoper přicházel do Slavie v zimě roku 2021 coby kapitán švédské reprezentační jednadvacítky, na posledním asijském šampionátu už ale reprezentoval Sýrii. Turnaj se mu povedl a řekl si na něm o angažmá ve španělském Cádizu, který jej přivedl na hostování s opcí. Už na podzim však hostoval ve švédském Häckenu, kam zamířil poté, co vypadl z kádru Slavie. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Maksym Talovjerov (LASK Linz) Odchovanec Šachťaru Doněck přišel do Slavie v lednu roku 2022 z Českých Budějovic. V Edenu vyzkoušel několik pozic, do základní sestavy se ale natrvalo neprobojoval. Už loni na jaře odešel hostovat do rakouského LASKu Linz, kde se mu začalo dařit. Klub tak nyní na třiadvacetiletého ukrajinského univerzála uplatnil opci. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Odejdou i Kačaraba s Ewertonem Na odchodu ze Slavie jsou i další cizinci. Taras Kačaraba (na snímku) měl údajně nabídku ze Spojených arabských emirátů, hovořilo se taky o Dynamu Kyjev, ukrajinský stoper by ale nakonec měl odejít do Dunajské Stredy. V Edenu nezůstane ani Ewerton. Sešívaní by brazilského hračičku chtěli prodat do zahraničí, vážný zájem o něj ovšem má i Baník. Foto: Profimedia.cz