Slavia pouští 6 hráčů. Na hostování míří odchovanci, zahraniční posily i někdejší brankářská jednička

Pokračování 2 / 7

Filip Prebsl (FK Mladá Boleslav)

Defenzivně laděný záložník je dalším ze slávistických odchovanců, kteří to v barvách svého mateřského klubu dotáhli až do prvního týmu. V něm se ale dvaadvacetiletý Prebsl zatím příliš neohřál, vloni na podzim za něj nastoupil do třinácti ligových duelů, další tři zápasy pak přidal v Evropské lize. V zimě ale odešel sbírat zkušenosti do zahraničí a závěr sezony tak strávil v polském Górniku Zabrze, v jehož dresu zasáhl do šesti zápasů. V červnu si pak v dresu Lvíčat zahrál na mistrovství Evropy do 21 let.

Další kroky dvaadvacetiletého středopolaře povedou do Mladé Boleslavi, kde by měl dostat více prostoru zúročit svůj velký potenciál.

Foto: Profimedia.cz