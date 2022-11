Slavia potřebuje útočníka. Podívejte se, kteří hráči by v zimě mohli přijít do Edenu

Je to paradox. Slavia má v kádru devítigólového Stanislava Tecla, přesto se dá čekat, že v zimě bude hledat nového útočníka. Kdo by mohl kádr sešívaných posílit? Podívejte se.

Náramně mu vyšel i reprezentační debut proti Faerským ostrovům, který okořenil hattrickem. Příští rok mu navíc na Hané vyprší smlouva a novou s největší pravděpodobností nepodepíše. Líbil by se taky Plzni, očekává se ale, že zamíří do Slavie.

Aktuálně je hlavním adeptem na příchod do Edenu. Třiadvacetiletý olomoucký útočník dal během podzimu šest branek a vyrostl z něj klíčový hráč Sigmy. Mojmír Chytil se jednou trefil i proti Slavii, která na něj má spadeno.

Mají však Ladislava Almásiho, který se zase líbí Pražanům. Třiadvacetiletý slovenský reprezentační útočník okořenil loňskou sezonu 16 góly a patřil mezi nejlepší kanonýry ligy. Letos sice kvůli zranění naskočil jen do sedmi duelů, trefil se v nich ale pětkrát. Sešívaným by se hodil jako sůl.

V Baníku odehrál parádní podzim srbský rychlík Srdjan Plavšič, jenž v Ostravě hostuje ze Slavie. Slezané by jej brali všemi deseti, je však otázkou, zda na něj budou mít peníze.

Devatenáctiletý útočník patří Karviné, se kterou aktuálně působí ve druhé lize. Loni se však objevil mezi elitou a ve své premiérové sezoně ve Fortuna lize dal tři branky. Trefil se proti Pardubicím, Baníku i Slavii v Edenu, kde díky němu Slezané senzačně vyhráli 1:0. V Praze o jeho kvalitách moc dobře ví, Rafiu Durosimni navíc pochází z Nigérie, odkud jsou i Peter Olayinka, Yira Sor nebo Moses Usor. Sázka na něj by mohla dávat smysl.

Hráči na hostování

Slavia má taky řadu hráčů na hostování v jiných ligových klubech. Vrátí se někdo z nich v zimě do Edenu? V Teplicích působí dvacetiletý Daniel Fila, od něhož si sešívaní hodně slibovali, mladý útočník ale moc nehraje a jeho návrat se nejeví reálně. Stejně jako případný comeback Jana Matouška z Liberce. V tom ovšem působí i třicetiletý Nizozemec Mick van Buren (na snímku), jenž se na podzim blýskl devíti góly. Co na to pánové v Edenu?

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia