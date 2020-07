Slavia není jediná. Podívejte se, kam by také mohl zamířit Emmanuel Arokodare

Devatenáctiletý nigerijský útočník Emmanuel Arokodare z lotyšské Valmiery je v kurzu. Okolo mladého kanonýra, jehož cena by měla být okolo třiceti milionů korun, totiž krouží Slavia, ale i další zahraniční kluby. Podívejte se, jak by se hodil sešívaným, a kde je o něj taky zájem. Foto: twitter.com

Slavia Praha Slavia má ve svém kádru Petara Musu (na snímku), Stanislava Tecla a zpátky přivedla i Jana Kuchtu. V Edenu navíc působí i Júsuf Hilál, ten ale nejspíš odejde na hostování do Liberce. Sešívaní by však údajně rádi přivedli i Arokodareho, který by se týmu trenéra Jindřicha Trpišovského mohl hodit jako sůl. Místo v sestavě by ale rozhodně neměl jisté, vždyť Musa se stal králem střelců poslední sezony, Teclův přínos si v Edenu nemohou vynachválit a pořádně nažhavený je i Kuchta. Arokodare by ale Slavii mohl hodně pomoct. Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia

RSC Anderlecht Anderlecht hraje každý rok o belgický titul a pravidelně bojuje v evropských pohárech. Jenže poslední sezona, kterou v Belgii předčasně ukončil koronavirus, týmu z Bruselu vůbec nevyšla. Anderlecht skončil až osmý a na vedoucí Bruggy ztratil propastných 27 bodů. Klub, za který dříve hrávali Jan Koller nebo Daniel Zítka, tak určitě bude posilovat – a údajně chce právě Arokodareho. Foto: twitter.com

Bundesliga Arokodare svými výkony zaujal i kluby v dalších soutěžích. Zájem o něj mají i týmy z německé Bundesligy, pro které by se jednalo o velmi výhodnou investici. Přivést mladého útočníka jen za něco málo více než milion eur, to by totiž mohlo být pořádné terno. Tento nákup by se bundesligovým týmům mohl do budoucna hodně vyplatit. Foto: twitter.com