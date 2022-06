Slavia nejspíš přijde o Olayinku. Toto jsou 4 adresy, na které může zamířit

Slavia zaplatila za Olayinku přes 80 milionů korun. Nigerijský reprezentant získal v Edenu tři tituly, dal gól v Lize mistrů a týmu pomohl k postupu do čtvrtfinále Evropské i Konferenční ligy. Za rok mu ale končí smlouva, a tak teď z Edenu nejspíš odejde. Které kluby jej lákají? Podívejte se.

Přestupem do Trabzonsporu by si Olayinka rozhodně nepohoršil. Naopak, klub ze severu země odehrál parádní sezonu a s osmibodovým náskokem vyhrál tureckou ligu před druhým Fenerbahce. Dres Trabzonsporu nosí mimo jiné taky Marek Hamšík nebo Gervinho.

Fenerbahce

Trabzonspor však není jediným tureckým klubem, který má o Olayinku zájem. Okolo nigerijského křídelníka krouží taky Fenerbahce, které šikovný fotbalista zaujal v jarních bojích Konferenční ligy, v nichž Slavia Fenerbahce dvakrát porazila. Pokud by do klubu z Istanbulu zamířil, tak by se v jedné kabině sešel s Filipem Novákem.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia