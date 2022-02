Slavia na nich může jednou vydělat. Kolik stojí 5 fotbalistů z Edenu, kteří nemají víc než 21 let?

Ze Slavie v uplynulých týýdnech odešli Jan Kuchta či Nicolae Stanciu, na nichž klub z Edenu slušně vydělal. Na přestupovém trhu je však zájem taky o další hráče sešívaného klubu. Zajímavý potenciál v sobě ukrývá také pětice mladíků, kterým není víc než 21 let. Kolik tito hráči, na nichž klub jednou může pořádně vydělat, aktuálně stojí podle portálu TransferMarkt? Na to odpovídají následující kapitoly.

Nigérijský záložník Yira Sor se objevil v české nejvyšší soutěži v minulém ročníku v dresu Baníku Ostrava a velmi rychle na sebe strhl pozornost nejbohatších tuzemských klubů. Během zimy se spekulovalo o jeho odchodu do Sparty, nakonec ale za jednadvacetiletého nigerijského borce, který dal během podzimu tři góly a k nim přidal pět nahrávek, zaplatila přibližně 30 milionů korun konkurenční Slavia. V Edenu si perspektivního hráče neváhali pojistit až do konce roku 2026. Jeho aktuální cena je podle portálu TransferMarkt půl milionu eur.

3. – 4. Daniel Fila – 19 let (500 tisíc eur – cca 12,2 milionu korun)

V devatenácti letech už má útočník Daniel Fila na kontě přes čtyři desítky ligových zápasů. Kariéru v nejvyšší soutěži odstartoval v Brně. Za Zbrojovku odehrál v minulém ročníku 21 utkání, ale pádu mužstva z ligy nezabránil. O talentovaného mladíka byl ale velký zájem a v létě se stěhoval do Mladé Boleslavi, kde parádně zvládl podzimní část aktuálního ročníku a vysloužil si další přestup, tentokrát do Edenu. Slavia si od vysokého forvarda hodně slibuje a měl by být jednou z opor týmu v blízké budoucnosti. Tomu odpovídá i délka smlouvy, kterou v pražském klubu podepsal – do roku 2026.

