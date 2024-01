Slavia na nich může jednou vydělat. Kolik stojí 5 fotbalistů z Edenu, kteří ještě nemají 21 let?

5. Bolu Ogungbayi – 19 let (200 tisíc eur = cca 5 milionů korun)

Nigerijský forvard Bolu Ogungbayi přišel do Slavie v létě roku 2022. Nejprve nastupoval za tým do 19 let a v sedmi zápasech vstřelil deset branek. V sezoně 2022/23 zasáhl také do utkání mládežnické Ligy mistrů proti Genku. Od loňského léta patří rezervního týmu. V letním přípravném období absolvoval soustředění s A mužstvem, trenérům se zalíbil a dočkal se už šance v první lize. Debut v prvním týmu si odbyl v předkole Evropské ligy proti Luhansku, v němž si připsal asistenti na druhý gól Slavie, který vstřelil Lukáš Masopust. Ligovou premiérou pro něj byl zářijový souboj s Karvinou. V Edenu zřejmě tuší, že by se z devatenáctiletého mladíka mohl jednou stát cenný hráč, takže neváhali a v listopadu mu nabídli k podpisu novou smlouvu, která je platná do konce ročníku 2027/28.