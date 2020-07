Slavia může zase loupit pod Ještědem. Tito 4 hráči mohou odejít z Liberce do Edenu

Víte, co mají společného Ondřej Kolář, Vladimír Coufal nebo Petr Ševčík? Všichni dříve působili v Liberci a nyní patří k hvězdám Slavie. Sešívaní by i proto mohli brzy zase lovit posily na severu Čech. Jména čtyř hráčů Liberce, kteří by mohli přijít do Slavie, najdete v následujících kapitolách.

Michal Beran Jedním z hráčů Liberce, o kterého má prý Slavia zájem, je Michal Beran. Devatenáctiletý záložník letos debutoval v lize a v jedenácti zápasech, do nichž zasáhl, ukázal hodně zajímavý potenciál. Vstřelil i svůj první ligový gól a Slavii údajně zaujal. Pod Ještědem by však mohl zůstat na hostování. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Ondřej Karafiát O jeho příchodu do Slavie se spekulovalo už dříve, nakonec ale k němu pravděpodobně přeci jen dojde. Pětadvacetiletému Ondřeji Karafiátovi, který má na kontě 108 ligových startů, totiž v Liberci skončila smlouva a jeden z elitních ligových stoperů by měl do Edenu přijít zadarmo. V konkurenci Davida Hovorky, Ondřeje Kúdely či Davida Zimy ho čeká tvrdý boj o místo. Foto: Profimedia.cz

Jan Kuchta Ještě do zimy patřil Slavii, jenže pak se stal kmenovým hráčem Liberce. V dresu Slovanu se Jan Kuchta rozstřílel, letos nasázel šest branek a brzy by se měl zase stěhovat do Edenu. Ve Slavii totiž o návrat třiadvacetiletého útočníka hodně stojí. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia