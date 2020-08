Slavia může přijít o hvězdu. Toto jsou 4 kluby, které se zajímají o Petera Olayinku

Peter Olayinka přišel do Slavie před dvěma lety za více než 80 milionů korun. Sešívaní na něm už brzy ale mohou vydělat, okolo nigerijského reprezentanta totiž krouží prestižní evropské kluby. Čtyři týmy, které o něj projevily zájem, najdete v následujících kapitolách. Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia

VfB Stuttgart Zřejmě nejvážnějším zájemcem o služby Petera Olayinky je Stuttgart. Německý klub shání podle Kickeru náhradu za Nicolase Gonzaleze a právě nigerijský reprezentant by měl být tou správnou volbou. Slavia ale za svou oporu údajně požaduje 270 milionů korun, což by z něj udělalo druhou nejdražší posilu v historii klubu. Foto: Profimedia.cz

AC Milán Olayinka se uvedl skvělým výkonem v Lize mistrů na půdě Interu Milán, proti kterému se prosadil i gólově. Možná právě tehdy zaujal představitele slavného milánského AC, které jej prý láká do svých řad. Angažmá na San Siru, to by pro něj mohla být pořádná výzva. Foto: Profimedia.cz

Turín FC AC Milán však není jediným italským týmem, který má o Olayinku zájem. Čtyřiadvacetiletého útočníka lákají i do Turína, ovšem ne do Juventusu, ale do místního FC. Ten skončil v posledním ročník Serie A šestnáctý a jen o pět bodů se vyhnul sestupu. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia