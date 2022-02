Slavia musí najít kanonýra. Kteří hráči aktuálního kádru mají na kontě nejvíc branek?

Michael Krmenčík - 4 góly

V Edenu od něj očekávali velké věci, Michael Krmenčík měl Slavii pomoct k postupu do Ligy mistrů, jenže jeho angažmá v sešívaných barvách se zatím nevyvíjí tak, jak by si reprezentační útočník přál. Na konci října dal sice gól Plzni a pak se trefil dvakrát proti Pardubicím, ovšem celkově má na kontě jen čtyři ligové trefy. A to není nic, čím by se měl chlubit. Ve Slavii věřili, že právě on nahradí na jaře Jana Kuchtu, k tomu má ale Krmenčík zatím daleko.

Foto: Dominik Bakes / CNC / Profimedia