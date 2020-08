Slavia má smůlu, kanonýr Arokodare nepřijde. Chci jít do Anderlechtu, prohlásil

Tolu Arokodare má nakročeno k hodně zajímavé kariéře. Teprve devatenáctiletý útočník z Nigérie pálí ostrými v lotyšské lize a Valmeira, které patří, začíná tušit, že už ho dlouho neudrží. Jeho současný zaměstnavatel se ho ale nechce vzdát bez boje.

Jedním z klubů, jenž okolo Arokodareho krouží, je Slavia, která by ráda zvýšila konkurenci v útočných řadách. Mladého útočníka chtějí také kluby z Francie a Německa, ti všichni ale zřejmě mají smůlu, Arokodare totiž preferuje nabídku Anderlechtu.

„Anderlecht by byl v tuto chvíli ideálním krokem v mé kariéře,“ cituje ho portál scorenigeria.com.ng. „Můj klub za mě obdržel rekordní sumu a nechápu, proč ještě neexistuje dohoda,“ dodal.

Arokodare přiznal, že obdržel i jiné nabídky. Do Edenu, kde by se rval o místo se Stanislavem Teclem a Petarem Musou, ho to ale nelká tolik, jako do Bruselu. „Chci jít do Anderlechtu,“ prohlásil devatenáctiletý forvard.

Foto: Twitter.com