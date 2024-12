Slavia má Šancla a Teaha. 3 další mladí hráči, kteří by mohli přijít do Edenu

Karel Spáčil (21 let)

Levonohý obránce září v Hradci Králové, kde svými výkony zaujal všechny přední ligové kluby. Každopádně zdá se, že nejblíž má do Slavie, ve které by se mohl stát náhradou za Malicka Dioufa, jehož bedlivě sledují kluby ze zahraničí. Karel Spáčil hraje přitom ligu teprve od minulé zimy, během níž ho Hradec Králové přivedl z druholigového Prostějova. Cenovka? Prý okolo 40 milionů korun.