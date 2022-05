Slavia loví posily v Mladé Boleslavi. Koho přivedla a koho ještě chce?

Fotbalová Slavia překvapivě neobhájila titul. V Edenu proto během léta dojde ke změnám a sešívaní budou na přestupovém trhu opět aktivní. Rušno je na trase Mladá Boleslav - Slavia, kudy se dříve vydal Jan Bořil. Nedávno jej následovali další, stále to ale nemusí být konec. Více se dočtete v následujících kapitolách.

Slavia přišla na startu sezony o Jana Bořila, na začátek jara byl kvůli kartám mimo hru i Oscar, a tak se na levý kraj obrany přesunul Srdjan Plavšič. Nakonec ale do Edenu dorazil taky David Jurásek, za něhož sešívaní zaplatili okolo 25 milionů korun. Jednadvacetiletý bek sice debutoval ve Fortuna lize teprve letos, rozkoukal se ale rychle a velmi dobré výkony předváděl i v Edenu. Zabydlel se v základní sestavě a dostal se i na radar reprezentačního kouče Šilhavého.

Jedním z důvodů, proč Slavia letos nezískala titul, je fakt, že nedokázala nahradit Jana Kuchtu, jenž v zimě odešel do Ruska. Místo něj sice přišel v zimě skoro za třicet milionů korun Daniel Fila, ten je ale spíše sázkou do budoucna. Ve městě Škodovky vydržel jen půl roku a po loňském příchodu z Brna stihl odehrát dvacet zápasů, v nichž dal čtyři góly. Během jara se ve Slavii devatenáctiletý forvard prosadil jednou.

Paixao da Silva Ewerton

Slavia však nemá dost a z Mladé Boleslavi chce ještě jednoho hráče. Do Edenu by mohl zamířit brazilský křídelník Ewerton, jehož sešívaní vábili už v létě. Pětadvacetiletý Brazilec poprvé výrazněji zaujal loni na hostování v Pardubicích a letos už naplno rozbalil své schopnosti ve městě Škodovky. V 34 zápasech dal jedenáct branek a přidal šest asistencí. Dotáhne Slavia jeho příchod do zdárného konce?

