Slavia je silnější. 5 hráčských trumfů, které sešívané mohou vrátit na ligový trůn

Ve Slavii proběhly během zimy zajímavé změny. Sešívaní přivedli několik posil, další hráče si vzali zpátky z hostování, jiní by pak měli dostat více prostoru než na podzim. Jména pěti jarních slávistických trumfů najdete v následujících kapitolách.

Slavia před sezonou vsadila na stoperské duo ve složení Eduardo Santos a Aiham Ousou. Ten držel dobrou formu, zato Brazilec několikrát fatálně chyboval a dokonce skončil v béčku. Teď je zpátky a se vrátil do základní sestavy, jakékoliv další zaváhání jej ale může přijít draho. Sešívané totiž v zimě posílil dvaadvacetiletý nigerijský bek Igoh Ogbu, který má všechny předpoklady k tomu, aby se stal jedním z lídrů pražského celku.

Matěj Jurásek

Slavia v zimě překvapivě pustila do Rakouska Mosese Usora. Mohla si to však dovolit, kouč Jindřich Trpišovský totiž má v kádru Matěje Juráska, v němž je obrovský potenciál. Devatenáctiletý křídelník dal v závěrečném podzimním duelu s Baníkem své první dva ligové góly, na které navázal dalšími dvěma zásahy v nedělním duelu s Jabloncem, do něhož zasáhl od druhého poločasu. Nahlas si říká o základní sestavu.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia