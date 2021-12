Slavia je na lovu posil. 4 hráči z Fortuna ligy, kteří by v zimě mohli zamířit do Edenu

Sešívaní se letos sice rozjížděli pomaleji, pak se ale dostali do tempa a zase předvádí parádní fotbal. Slavia postoupila ze skupiny Konferenční ligy a vládne i domácí tabulce. Pražany však během podzimu trápila velká marodka, a tak Slavia bude v zimě posilovat. Kteří hráči by mohli do Edenu přijít? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Maksym Talovierov (Dynamo České Budějovice) Okolo jednadvacetiletého ukrajinského stopera Slavia krouží už déle. Bez pěti centimetrů dvoumetrový obránce předvádí velmi dobré výkony v Českých Budějovicích, ve kterých působí od sezony 2019/20. Sešívaným se hodně líbí, v Edenu by se Maksym Talovierov navíc mohl učit od krajana Tarase Kačaraby. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Kryštof Daněk (Sigma Olomouc) Slavia si umí vytipovat mladé a talentované hráče, které pak zapracovává do svého týmu. Jedním z nich by mohl být Kryštof Daněk z Olomouce, jenž se sešívanému realizačnímu týmu hodně líbí. Osmnáctiletý univerzál, který letos dal dva góly a přidal dvě nahrávky, má pevný flek v základní sestavě Sigmy a už brzy by se mohl stěhovat do Edenu. Jeho cena ale bude vysoká. Foto: Stanislav Heloňa / MAFRA / Profimedia

Fortune Bassey (Dynamo České Budějovice) V současné době je zřejmě nejvíc žádaným hráčem celé ligy. Fortune Bassey nasázel v letošním ročníku už devět branek a řadí se mezi nejlepší kanonýry Fortuna ligy. Třiadvacetiletý nigerijský forvard zaujal elitní ligové kluby a údajně o něj má zájem jak Slavia, tak Sparta. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia