Slavia je na lovu. 3 hráči, za které by v zimě mohla zaplatit přes 100 milionů korun

Sešívaní jsou na přestupovém trhu aktivní, loví doma i v zahraničí. Za tři posily, okolo kterých intenzivně krouží, by měli zaplatit přes sto milionů korun. Více se dozvíte v následujících kapitolách.

Toto je velké téma. Plzeňská jednička a gólman české reprezentace by mohl pokukovat po zahraničí, v pořádném rozletu ho ale brzdily zdravotní problémy. Teď o jeho služby stojí v Edenu, kde by se měl stát novým brankářem číslo jedna. Sešívaní za sedmadvacetiletého Jindřich Staňka mají zaplatit okolo 50 milionů korun.

Jednou z opor slávistické defenzivy je Igoh Ogbu. V Edenu ale moc dobře ví, že nigerijský stoper má vyšší ambice a dříve nebo později odejde do zahraničí. I proto do Slavie zamíří Štěpán Chaloupek z Teplic, který Ogbua hodně připomíná. Přestup za zhruba 25 milionů korun má být hotovou věcí, dvacetiletý bek však na jaře bude ještě hostovat v Teplicích.

El Hajdi Malick Diouf

Do Slavie na začátku podzimu přišel levý ukrajinský obránce Adres Dumitrescu, teď by na stejný post mohl dorazit čerstvě devatenáctiletý El Hajdi Malick Diouf, jenž může hrát i na stoperu. Talentovaný fotbalista pochází ze Senegalu a patří norskému Tromsö. Sešívaní za něj měli nabídnout okolo 44 milionů korun, to ale Norům přišlo málo.

