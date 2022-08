Slavia ho nechce, v Evropě je o něj zájem. 4 kluby, které lákaly Ubonga Ekpaie

Šestadvacetiletý Ubong Ekpai z Nigérie hrával ligu za Liberec, Zlín, Plzeň, České Budějovice, Slavii a Baník. Patří sešívaným, v Edenu o něj ale už nemají zájem. Ekpai by mohl odejít do Mladé Boleslavi, zájem o něj však projevily i čtyři zahraniční kluby. Najdete je v následujících kapitolách.

Basaksehir v roce 2020 vyhrál tureckou ligu a dostal se i do Ligy mistrů. Loni skončil čtvrtý a aktuálně je po třech odehraných kolech druhý. Klub z Istanbulu nedávno přivedl slavného Mesuta Özila a kroužil taky okolo Ekpaie. Nakonec místo něj ale získal Poláka Patryka Szysze.

Piast Gliwice (Polsko)

Ekpai svými výkony zaujal i v Polsku. Zájem o něj projevil celek Piast Gliwice, kterému příliš nevyšel vstup do letošního ročníku. Ještě na jaře hrál Ekpai v Baníku, z Ostravy je to přitom do Gliwic jen necelou hodinu autem.

