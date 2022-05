Slavia chce útočníka z české ligy. Podívejte se, kdo může přijít do Edenu

Slavia v zimě přišla o Jana Kuchtu, který odešel do Lokomotivu Moskva. Do Edenu sice dorazil Daniel Fila, ten je ale spíše stále sázkou do budoucna. Sešívaní tak budou hledat nového útočníka a nejspíš ho přivedou z české ligy. Moc možností ale nemají. Adam Hložek jde do ciziny, stejně jako Jean-David Beauguel, a Tomáše Čvančaru Sparta určitě neprodá. Kdo by tedy mohl k sešívaným dorazit? Podívejte se.