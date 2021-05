Slavia bude utrácet. Kolik stojí cizinci, kteří byli spojováni s letním příchodem do Edenu?

Údajně byl jedním z hráčů, kterého si Slavia vytipovala jako možnou posilu na levé křídlo. Dvaadvacetiletý bývalý mládežnický rakouský reprezentant Marco Grüll od roku 2019 patří Riedu a v aktuálním ročníku elitní rakouské soutěže nasázel už deset branek. Po sezoně mu navíc končí smlouva, takže by do Edenu mohl přijít zadarmo. Grüll už si ale plácl s Rapidem Vídeň.

Stefan Ortega (Německo, Bielefeld) - 4,5 mil. eur

Pokud ze Slavie odejde Ondřej Kolář, bude za něj třeba přivést náhradu. Do Edenu by mohli dorazit ligoví gólmani Aleš Mandous s Filipem Nguyenem, ve hře je ale i zahraniční posila. Tou by se mohl stát osmadvacetiletý německý gólman Stefan Ortega, který je oporou bundesligového Bielefeldu. Jeho přestupu by ale mohly bránit dvě věci - jednak jeho vysoká cena a pak také údajný zájem Bayernu Mnichov, kde by mohl krýt záda slavnému Manuelu Neuerovi.

Foto: Profimedia.cz