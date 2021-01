Slavia bez Stancia či Olayinky. Podívejte se, jak by vypadala česká sestava sešívaných

Ve Slavii působí Alexander Bah, Abdallah Sima, Oscar Dorley, Nicolae Stanciu či Peter Olayinka. Jak by se ale v Edenu obešli bez nich? Jak by vypadala ryze česká sestava Slavie? Hodně silně! Podívejte se.

Tomáš Holeš

Do Slavie původně přicházel jako pravý obránce. Jenže na tomto postu nedostal moc prostoru, v zimě navíc do Edenu dorazil Alexnader Bah, a tak Tomáš Holeš nastupuje ve středu zálohy. Ovšem vrátit se na kraj obrany, to by pro něj nebyl problém.

