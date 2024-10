Slavia bez cizinců. Takto by mohla vypadat sešívaná sestava jen z českých hráčů

Část 1 / 12



Zapomeňme na chvíli na Igoha Ogbua, Christose Zafeirise či Oscara Dorleyho. I bez nich by mohli v Edenu vytvořit silnou jedenáctku, a to pouze z českých borců. Jak by mohla vypadat, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 12 Brankář: Antonín Kinský Dvaadvacetiletý Antonín Kinský už byl jednou nohou na odchodu z Edenu, kam přišel ještě jako teenager v roce 2021 z Dukly Praha. Vypadalo to, že přes Jindřicha Staňka a Aleše Mandouse cesta do branky Slavie nevede. V minulé sezoně byl na hostování v Pardubicích a pak to vypadalo, že zamíří do Liberce. Jenže když se na mistrovství Evropy Staněk zranil, museli manažeři sešívaných změnit plány. Talentovaný mladík se stal jedničkou mezi tyčemi a v úvodních deseti kolech osmkrát neinkasoval. Chytal v kvalifikaci o Ligu mistrů a nastoupil také v obou úvodních střetnutích Evropské ligy a jednou udržel čisté konto. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Pravý obránce: Tomáš Holeš Hlavním prostorem, kde obvykle operuje Tomáš Holeš, je střed obrany, on ale bez problému zvládne i roli pravého obránce. Hvězda tohoto univerzála vystoupala během minulých let hodně vysoko. Přispěla k tomu parádní sezona 2020/21, během níž pomohl Slavii k mistrovskému titulu v české lize, tažení v Evropské lize a nakonec ji korunoval skvělými výkony na mistrovství Evropy v roce 2021. Reprezentace bez legionářů. Takto by mohl vypadat národní tým složený pouze z hráčů z české ligy Od příchodu do Edenu v roce 2019 vyskočila jeho cena nahoru více než devětkrát a v roce 2022 podle portálu TransferMarkt činila sedm milionů eur. Od té doby ale znatelně klesla. Ve Slavii si jsou jeho potenciálu dobře vědomi a předloni v lednu s ním prodloužili smlouvu až do konce ročníku 2025/26. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Stoper: David Zima Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionů korun. To měl za sebou povedenou mistrovskou sezonu 2020/21 v Edenu. Když hrála Slavia naposled o postup do Ligy mistrů. 7 hráčů ze současného kádru, kteří vyrukovali na Ferencváros Předloni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů eur do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V premiérové sezoně v Serii A nastoupil jen do devíti utkání a pouze čtyřikrát byl v základní sestavě. V minulém ročníku odehrál jenom 88 ligových minut v pěti zápasech Serie A jako střídající hráč. Protože chtěl hrát, a ne jen leštit lavičku, vrátil se na konci ledna za sto milionů korun do Edenu, kde by rád restartoval zaseknutou kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Stoper: Jan Bořil Slávistickému kapitánovi Janovi Bořilovi se moc nedařilo na evropském šampionátu v roce 2021, přesto byl o jeho služby v Evropě zájem. Českého beka lákal řecký klub AEK Atény, kroužili kolem něho i skauti PAOKu Soluň, Bořil se však prvního zahraničního angažmá nedočkal a zůstal v Edenu, kde patří k nejzkušenějším hráčům. Výbuch, pískot, ostuda. Takové byly 4 největší domácí debakly v historii české fotbalové ligy Svými výkony se významně zasloužil o čtyři mistrovské tituly z předchozích let, třikrát pod vedením kouče Trpišovského. V jeho éře odehrál v sešívaném dresu během osmi sezon 182 střetnutí v devíti soutěžích, v nichž zaznamenal 11 branek a 20 asistencí. V lednu 2021 se podrobil v Německu operaci. Kvůli poškozené kolenní chrupavce mu hrozil konec kariéry, ale nakonec se na hřiště vrátil a v současné sezoně hraje ve velkém stylu. V Edenu mu vypršel kontrakt po skončení minulé sezony, ale klub s ním prodloužil smlouvu o další rok. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Levý obránce: Ondřej Zmrzlý Pětadvacetiletý zadák Ondřej Zmrzlý je odchovancem Olomouce. V hanáckém klubu odehrál 128 prvoligových utkání. Manažeři Sigmy dobře věděli, že je to nesmírně perspektivní hráč, na kterém mohou dobře vydělat. Aby talentovaného levého beka neztratili zadarmo, protože smlouva mu měla vypršet po ročníku 2023/24, raději ho prodali letos v zimě do Slavie. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou cenu na 58 milionů korun. V Edenu se upsal do roku 2027. V aktuální sezoně odehrál kvůli zdravotním problémům jen čtyři utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Defenzivní záložník: Filip Prebsl Jednadvacetiletý Filip Prebsl je odchovancem Slavie, která ho předloni v únoru pustila na hostování do Liberce. Ligovou premiéru si odbyl v sezoně 2022/23, v níž naskočil do 26 ligových utkání a většinou byl v základní sestavě, v té minulé nastřádal stejný počet startů. Hostování mu vypršelo po skončení ročníku 2023/24 a on se vrátil do Edenu, kde má podepsanou smlouvu do roku 2028. Podle portálu TransferMarkt jeho tržní cena činí 750 tisíc eur. V aktuálním ročníku odehrál sedm ligových utkání a zaznamenal jeden gól a asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Záložník: David Douděra David Douděra je univerzálním hráčem, který může naskakovat na obou stranách hřiště. V minulosti se objevil v reprezentační dvacítce i jednadvacítce a dočkal se už také deseti startů v seniorském národním týmu, s nímž byl jako člen kádru i na Euru v Německu, kde odehrál celé utkání proti Portugalsku. V řeči peněz: 15 českých fotbalistů z Fortuna ligy na Euru. Kolik stojí Vitík a spol? Šestadvacetiletý borec přišel do Edenu z Mladé Boleslavi předloni v létě za přibližně 13 milionů korun a Slavia na něm jednou může pořádně vydělat. Jeho současnou hodnotu vyčísluje portál TransferMarkt na 75 milionů korun. V pražském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2028. V aktuální ligové sezoně odehrál devět utkání a dal jednu branku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Záložník: Lukáš Provod Ještě v létě roku 2019, kdy byl na hostování z Plzně v Českých Budějovicích, byla podle portálu TransferMarkt hodnota Lukáše Provoda asi 200 tisíc eur. Ve Viktorce zřejmě dostatečně dobře nevyhodnotili jeho talent a potenciál, a v lednu roku 2020 ho pustili do Edenu. Ve Slavii se z Provoda rychle stala jedna z ligových hvězd, řekl si o místo v reprezentaci a zazářil i na evropské pohárové scéně. Momentálně se jeho cena pohybuje kolem pěti a půl milionu eur. Sešívaní vs. Albion. Připomeňte si všechny bitvy Slavie s anglickými týmy v evropských pohárech V létě 2021, po zisku zatím posledního titulu, si ho v Edenu smluvně pojistili až do konce sezony 2025/26 a letos v srpnu kontrakt prodloužili až do roku 2029. Skoro rok byl na marodce kvůli přetrženému křížovému vazu. Na hřiště se vrátil po dlouhé pauze na konci března 2022. V ročníku 2022/23 odehrál 22 utkání a dal dva góly, v tom minulém měl po 30 zápasech na kontě tři branky a sedm asistencí a v současné sezoně zaznamenal branku a tři asistence v deseti ligových střetnutích. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Ofenzivní záložník: Ondřej Lingr Karvinský rodák Ondřej Lingr přišel do Slavie před sezonou 2020/21 a na jejím konci se radoval z mistrovského titulu. Přispěl k němu v 27 zápasech čtyřmi brankami. Další dva ročníky zastihly ofenzivního záložníka či útočníka ve skvělé formě. Soupeřům v nich v součtu nasázel 25 branek a patřil k nejlepším ligovým kanonýrům. Výrazně si také řekl o pozvánku do seniorské reprezentace, a také se jí dočkal. Zlákalo je zahraničí. 19 kvalitních fotbalistů, kteří od začátku prázdnin odešli z českých klubů do ciziny Loni v srpnu jej Slavia pustila na hostování do Feyneoordu Rottedram, kde si řekl o přestup. Hned na začátku prázdnin vstoupil v platnost nový kontrakt a do Edenu putovalo asi sto milionů korun. Jenže už v září se za poloviční cenu stěhoval šestadvacetiletý borec zpátky do Prahy, kde podepsal novou čtyřletou smlouvu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Útočník: Matěj Jurásek Útočník Matěj Jurásek debutoval v nejvyšší soutěži dospělých už v ročníku 2020/21. V dresu pražské Slavie dostal šanci ve dvou zápasech, takže se aspoň malou měrou podílel na zisku zatím posledního mistrovského titulu. Následně byl z Edenu vyexpedován na hostování do konce sezony do Karviné, kde navzdory nízkému věku sbíral cenné minuty mezi zkušenými hráči. Na jaře roku 2022 pak hostoval ve Vlašimi. 6 Čechů v německé Bundeslize v řeči peněz. Kolik stojí Schick, Hložek a spol? V ligové sezoně 2022/23 se už v sešívaném dresu objevil v 21 střetnutích a blýskl se šesti góly a pěti nahrávkami. V té minulé odehrál 25 zápasů, ve kterých dal pět branek a přidal k nim tři asistence. V Edenu dobře vědí, že v talentovaném mladíkovi mohou mít uložené peníze. Jeho tržní cena jde vytrvale nahoru. Od loňského léta se zvedla z jednoho milionu na osm milionů eur, tedy na 200 milionů korun. Smlouvu ve Slavii má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Útočník: Tomáš Chorý Útočník Tomáš Chorý býval členem mládežnických reprezentací a zúčastnil se mistrovství Evropy do jednadvaceti let v roce 2017, kde dal gól Dánsku. Na začátku roku 2018 přišel z Olomouce do Plzně. Ve Viktorce se tehdy totiž pomalu smiřovali s odchodem Michaela Krmenčíka a právě Chorý ho měl v sestavě nahradit. Jenže plzeňský šutér nakonec v týmu zůstal a urostlý Chorý, kterého Plzeň koupila asi za 20 milionů korun, na jaře vstřelil jen dva góly. V dalších dvou sezonách byly jeho statistiky lepší - pokaždé nastřílel šest branek a zaznamenal také klíčovou trefu do sítě AS Řím v Lize mistrů, díky níž se Plzeň přesunula do Evropské ligy. 17 hráčů Plzně, kteří dali gól v Lize mistrů. Blýskli se proti Realu Madrid i Barceloně Ročník 2022/23 ho však zastihl ve skvělé formě - v 34 duelech dal 13 branek a k nim přidal čtyři nahrávky. Dařilo se mu i v tom minulém, v němž vsítil 12 gólů a na pět nahrával. V létě změnil dres a nyní už pálí ostrými v dresu pražské Slavie. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2027. V současné sezoně dal v deseti ligových zápasech tři branky, skóroval také v kvalifikaci o Ligu mistrů a v Evropské lize. Foto: Profimedia.cz