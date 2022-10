Slavia bez cizinců. Podívejte se, jak by vypadala česká sestava sešívaných

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský vždy uměl do sestavy citlivě zasazovat zahraniční fotbalisty, kteří doplňovali tuzemské hráče a lídry sešívané družiny. Letos je v Edenu cizinců hodně, Slavia by však zvládla poskládat i hodně silnou českou sestavu. Její podobu najdete v následujících kapitolách.

Na brankářském postu Slavii bota netlačí. Naopak, má z čeho vybírat. Do sezony vstupoval v roli jedničky Aleš Mandous, ten je ale aktuálně zraněný, a tak se do akce vrátil Ondřej Kolář, jenž byl dříve pasován do role reprezentační jedničky. Návrat na hřiště zvládl.

Na pravém kraji slávistické obrany dříve kraloval Vladimír Coufal, jehož poté nahradil Alexander Bah. Ten v létě zamířil do Portugalska a do Edenu přišel z Mladé Boleslavi David Douděra, jenž dal v minulé sezoně deset branek. V sešívaných barvách se zatím trefil dvakrát.

Slavii trápí problém se stopery. Mimo hru je i David Hovorka, který toho v Edenu za poslední roky moc nenahrál. V minulé sezoně zasáhl v lize jen do osmi duelů, letos na hřišti ještě nebyl. Slavii by se přitom vůdčí schopnosti devětadvacetiletého beka hodily jako sůl.

Lukáš Provod

Kdyby se na jaře roku 2021 nezranil, odjel by na EURO a na šampionátu by nejspíš patřil do základní sestavy českého týmu. Tehdy byl v parádní formě, několik dalších měsíců ale musel vynechat. Letos pětadvacetiletý záložník, který může zahrát i na křídle, zasáhl do sedmi ligových duelů. Trefil se v nich dvakrát.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia