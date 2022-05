Skvělý gólman a defenzivní zeď. 4 stopeři, díky kterým má Plzeň nejlepší obranu v lize

Jasný lídr týmu, kapitán a klíčový muž zadních řad. Lukáš Hejda vydržel celou sezonu zdravý a podával nadstandardní výkony. Bývalý stoper Sparty je v Plzni už od roku 2012 a letos odehrál svou nejlepší sezonu v kariéře. Dvaatřicetiletý bek navíc vstřelil pět branek a do sbírky přidal už šestý titul.

Brazilský bek přišel do Plzně v zimě z Karviné, se kterou bojoval od začátku ročníku o záchranu. Slezané se nakonec bez Eduarda Santose v lize, zato v Plzni bral titul. Čtyřiadvacetiletý stoper k němu navíc pomohl parádními výkony, vybojoval si místo v základní sestavě, a pokud na něj Viktorka neuplatní opci, bude to veliké překvapení. Jeho výhodou navíc je, že může hrát i na kraji obrany.

V minulé sezoně na podzim odehrál jen čtyři zápasy a v zimě odešel zachraňovat brněnskou Zbrojovku. Brno však z ligy spadlo a Luděk Pernica se vrátil z hostování zpátky na západ Čech. Ani on ale možná nečekal, kolik prostoru letos dostane. Když bylo třeba, bez problémů zaskočil v základní sestavě, do hry chodil i z lavičky náhradníků a v Plzni se na něj mohli pokaždé stoprocentně spolehnout. Jednatřicetiletý Luděk Pernica si letos připsal v lize 23 startů, jeden gól a dvě nahrávky.

Filip Kaša

Bývalý bek Baníku vstoupil do sezony velmi dobře. Zabydlel se v základní sestavě Viktorky a dokonce se dostal i do reprezentace, za kterou v září odehrál celý zápas na půdě Belgie. V závěru podzimu ze sestavy vypadl, pak se do ní ale zase vrátil a nastupoval i společně s Hejdou a Eduardem. Na začátku dubna se ale v duelu se Slavií zranil a od té doby už nehrál, musel na operaci a sezona pro něj skončila předčasně.

Foto: Profimedia.cz