Skvělé tahy trenéra Vrby. 3 hráči, které nový kouč Sparty „probudil” k parádním výkonům

Třiadvacetiletý krajní obránce odstartoval ligovou kariéru v Liberci a v sezoně 2018/19 odehrál pět zápasů za Spartu. Více toho dosud v rudém dresu v lize vinou zdravotních problémů a kolísavé formy nestihl, i proto hostoval v Mladé Boleslavi, teď se ale udržel v prvním týmu Sparty a proti Karviné odehrál celý zápas, v němž odvedl velmi dobrý výkon. „Hráči, kteří tu jsou, čekají na šanci v základu, a pokud to zvládnou jako tentokrát Tomáš Wiesner, ukazuje to na jejich kvalitu. Tomáš ji navíc předvádí i v tréninku,“ pochválil jej trenér Vrba.

David Moberg Karlsson

Švédský křídelník pod trenérem Vrbou dostává drajv. Nejprve pomohl dvěma góly k triumfu v Olomouci a proti Karviné se blýskl dokonce hattrickem. Šestadvacetiletý David Moberg Karlsson, jenž má skvělý driblink a tah na bránu, má rázem na kontě sedm branek, dvě asistence a patří ke klíčovým hráčům rudého týmu. „Ukazuje svou kvalitu, co se týká individuálních schopností, to je viditelné i na tréninku. Je to přesně ten typ hráče, který baví diváky,“ prohlásil Vrba.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia