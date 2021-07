Skvělé nákupy i vyhozené miliony. 9 nejdražších hráčů, které do Sparty přivedl Tomáš Rosický

Osmadvacetiletý Matěj Hanousek, který dříve hrával i za Duklu, přišel do Sparty v polovině sezony 2018/19 z Jablonce. Letenští za něj zaplatili přes 22 milionů korun a Hanousek se rychle zabydlel na levém kraji obranné řady. Jenže jeho výkony nebyly takové, jak se od něj čekalo, zároveň byl častým terčem kritických fanoušků a letos odešel na hostování do polské Wisly Krakov.

Když před pěti lety přestupoval do italské Boloni, získala za něj Sparta zhruba sto milionů korun. Jenže v Itálii si nevybudoval takovou pozici, jakou si přál, a tak se před rokem vrátil do Prahy. Letenští za něj zaplatili 27 milionů korun, ovšem od návratu devětadvacetiletého krajního záložníka čekali víc. Ladislav Krejčí sice vstřelil tři branky, jeho výkony ale nebyly takové, jaké předváděl, než se vydal do zahraničí. Bude letos výraznější?

Michal Trávník – 30 mil. korun

V sezoně 2018/19 dal za Jablonec deset branek a přidal stejný počet asistencí. O Michala Trávníka byl na přestupovém trhu zájem, sledovaly ho kluby z Anglie, Německa nebo Ruska, on ale nakonec zamířil za třicet milionů korun do Sparty. Jenže na Letné na své výkony ze severu Čech nenavázal, v lize nedal během dvou let ani jeden gól a letos v létě ze Sparty odešel hostovat do Turecka.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia