Skvělé nákupy i vyhozené miliony. 13 nejdražších hráčů, které do Sparty přivedl Tomáš Rosický

Sparta v čele s Tomášem Rosickým koupila už řadu hráčů, ovšem ne vždy se jednalo o vydařené investice. Které Rosického posily byly nejdražší? To se dozvíte v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Matěj Hanousek – 22,5 mil. korun Třicetiletý Matěj Hanousek, který dříve hrával i za Duklu, přišel do Sparty v polovině sezony 2018/19 z Jablonce. Letenští za něj zaplatili přes 22 milionů korun a Hanousek se rychle zabydlel na levém kraji obranné řady. Jenže jeho výkony nebyly takové, jak se od něj čekalo, zároveň byl častým terčem kritických fanoušků, a tak odešel na hostování do zahraničí. Nejprve do polské Wisly Krakov a poté Turecka, kde působil i v tomto ročníku. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

David Pavelka – 24,3 mil. korun Sparta o příchod reprezentačního středopolaře stála déle, nakonec jej přivedla v roce 2021. David Pavelka, jenž už na Letné před lety působil, se ihned stal důležitou součástí týmu a zabydlel se v základní sestavě, postupem času ale o svou pozici přišel. Letos dvaatřicetiletý záložník zasáhl do 15 zápasů. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Ladislav Krejčí - 27 mil. korun Když před sedmi lety přestupoval do italské Boloni, získala za něj Sparta zhruba sto milionů korun. Jenže v Itálii si nevybudoval takovou pozici, jakou si přál, a tak se v létě roku 2020 vrátil do Prahy. Letenští za něj zaplatili 27 milionů korun, ovšem od návratu třicetiletého krajního záložníka čekali víc. Loni zasáhl do 15 duelů, letos nikde nehrál. Foto: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia

Michal Trávník – 30 mil. korun V sezoně 2018/19 dal za Jablonec deset branek a přidal stejný počet asistencí. O Michala Trávníka byl na přestupovém trhu zájem, sledovaly ho kluby z Anglie, Německa nebo Ruska, on ale nakonec zamířil za třicet milionů korun do Sparty. Jenže na Letné na své výkony ze severu Čech nenavázal, v lize nedal během dvou let ani jeden gól a pak zamířil hostovat do Turecka. Letos působil ve Slovácku. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Kryštof Daněk - 30 mil. korun Dvacetiletý Kryštof Daněk přišel do Sparty v létě z Olomouce, která jeho prodejem získala okolo 30 milionů korun. Daněk na Letné začal skvěle, postupem času ale o své místo přišel. Na jaře chodil do hry z lavičky náhradníků, na zisku titulu se podílel dvěma góly a třemi nahrávkami. V létě ho čeká tvrdý boj o místo. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

David Moberg Karlsson – 32 mil. korun Devětadvacetiletý švédský záložník přišel do Sparty v sezoně 2018/19 za 32 milionů korun. Rychle si vybojoval místo v sestavě a zabydlel se na pravém kraji sparťanské zálohy. Na Letné prožil dobré i horší časy, v lize nakonec odehrál 71 zápasů, dal 19 branek a přidal 16 asistencí. Loni v zimě odešel za milion eur do Japonska. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Andreas Vindheim – 33 mil. korun Další sparťanská posila ze severu Evropy. Norský fotbalista Andreas Vindheim přišel do Sparty v létě roku 2019 ze švédského Malmö, jenže v úvodu angažmá se zranil a vypadl ze hry. Během tří sezon odehrál v lize 44 zápasů, ze Sparty pak odešel na hostování do Schalke a norského Lillestrømu. Co s ním bude dál? Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Bořek Dočkal – 34 mil. korun Patřil k lídrům Sparty, ta jej ale v roce 2017 prodala za více než 200 milionů korun do Číny. Bořek Dočkal však v Henanu nebyl příliš spokojený, působil i ve Philadelphii a na začátku roku 2019 se vrátil domů. Sparta za něj zaplatila 34 milionů korun a dvaatřicetiletý Dočkal se ihned vrátil do základní sestavy. Ještě loni zasáhl do 27 zápasů, pak ukončil kariéru. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Kaan Kairinen - 37,5 mil. korun Sparta v zimě přivedla čtyři cizince. Nejlépe si z nich vedl finský reprezentační záložník Kaan Kairinen, který si získal místo v základní sestavě a skvělými výkony pomohl k titulu. Čtyřiadvacetiletý záložník si do statistik připsal jeden gól a čtyři nahrávky, podle portálu transfermarkt.de za něj Sparta zaplatila norskému Lilleströmu okolo 37,5 milionů korun. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Lukáš Haraslín - 37,5 mil. korun Slovenský reprezentant přišel do Sparty na podzim roku 2021. Loni ve Spartě hostoval z italského Sassuola, kterému Pražané v létě zaplatili přes 37 milionů korun a získali jej natrvalo. Sedmadvacetiletý Lukáš Haraslín dal během dvou let v české lize 11 branek a přidal stejný počet nahrávek. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Martin Minčev - 54 mil. korun Dvaadvacetiletý bulhraský reprezentant, který zvládá naskočit na všech ofenzivních postech, přišel do Sparty v létě roku 2020 za 54 milionů korun. V úvodní sezoně zasáhl jen do 14 ligových zápasů, pak ale začal dostávat více prostoru. Letošní ročník končil v základu, k titulu Sparty pomohl pěti góly. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Dávid Hancko - 64 mil. korun Slovenský reprezentant ve Spartě dva roky hostoval z italské Fiorentiny. Poté ho Pražané vykoupili, k čemuž bylo potřeba vysázet 64 milionů korun. Hancko se tak rázem zařadil mezi nejdražší sparťanské hráče historie, na startu letošního ročníku ale odešel do nizozemského Feyenoordu, se kterým získal titul. Sparta za jeho prodej dostala 200 milionů korun. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia