Skvělé nákupy. 6 posil trenéra Priskeho, díky kterým Sparta míří za vysněným titulem

Matěj Kovář

Třiadvacetiletý gólman přišel do Sparty na začátku září na hostování z Manchesteru United. Ihned se postavil mezi tři tyče a do brány už nikoho jiného nepustil. Matěj Kovář je oporou Sparty a jedním z nejlepších gólmanů ligy. V zákulisí se však spekuluje o tom, že by si jej United mohli stáhnout zpátky.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia