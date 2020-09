Skvělé fotbalové adresy. 12 slavných velkoklubů, ve kterých působili čeští hráči

Barcelona, Real, ale taky Inter Milán či Valencia. To je velmi stručný výčet evropských velkoklubů, do kterých čeští fotbalisté sice měli blízko, nikdy v nich ale nehráli. Na druhé straně je však dost věhlasných oddílů, kde zanechali svou stopu. Pokud vás zajímá, ve kterých zvučných týmech čeští fotbalisté působili, tak mrkněte na následující kapitoly či na fotogalerii.

AS Řím Až do roku 2017 nehrál žádný český hráč ve slavném klubu AS Řím. Změnil to až Patrik Schick. Talentovaný český mladík odešel v roce 2016 za čtyři miliony eur ze Sparty do Sampdorie Janov, kde se stal velmi rychle jedním z tahounů mužstva a překvapením Serie A. Skvělými výkony - a hlavně střeleckou potencí - si řekl o přestup do většího klubu. V červenci roku 2017 byl velmi blízko odchodu do Juventusu Turín, smlouva už byla prakticky na stole, ale Schick neprošel zdravotními testy a z obchodu sešlo. V bráně Pavlenka, v útoku Schick. Toto je nejsilnější český tým ve hře FIFA 19 O nadaného Čecha se zajímal také Inter Milán, Neapol, Paris Saint-Germain, Dortmund a Monako, nakonec ale zamířil do AS Řím. Nejdříve šlo o roční hostování, které se před ročníkem 2018/19 změnilo v přestup. Celkem za něho Sampdoria inkasovala 38 milionů eur a stal se nejdražší hráčskou akvizicí římského velkoklubu. Zatím to ale vypadá, že vynaložené peníze se nezúročují tak, jak by si vedení klubu představovalo. Schickovy výkony byly terčem kritiky a uplynulou sezonu strávil na hostování v Lipsku. Foto: Profimedia.cz

AC Milán Italské Serii A vládne v posledních letech Juventus Turín. AC Milán, který v tomto tisíciletí dvakrát vyhrál Ligu mistrů, je na mírném ústupu ze slávy. Není to ale tak dávno, co vládl Evropě. U titulu v milionářské soutěži v roce 2007 i v Superpoháru byl také Marek Jankulovski. Foto: Profimedia.cz

Arsenal Deset let působil v Arsenalu Tomáš Rosický. Do Londýna přišel v roce 2006 a v týmu kouče Wengera působil až do konce sezony 2015/16, v níž však kvůli zdravotním problémům neodehrál jediné ligové utkání. V Premier League se tedy nepotkal na hřišti v jednom týmu s brankářem Petrem Čechem, který přestoupil na Emirates Stadium v létě roku 2015. Foto: Profimedia.cz

Atlético Madrid Prvním českým fotbalistou, který hrál za Atlético Madrid, byl Radek Bejbl. Do Madridu odešel po stříbrném Euru v roce 1996 a zahrál si i Ligu mistrů. Byl však také u pádu do druhé ligy. Od roku 2008 do roku 2011 hrál za Atlético jeden z nejlepších českých obránců posledních let Tomáš Ujfaluši, který s týmem vyhrál první ročník Evropské ligy i Superpohár. Foto: Profimedia.cz

Bayern Mnichov Který tým je nejlepší na světě? Mnoho fanoušků vám odpoví, že Bayern Mnichov. Před lety se objevila zpráva, že bavorský klub chce získat Tomáše Rosického, což se ale nakonec nepotvrdilo. „Rosa“ by však nebyl prvním Čechem, který by v Bayernu hrál. Tři roky zde působil David Jarolím, odehrál ale jen jediné soutěžní utkání v A týmu.

Borussia Dortmund V roce 2001 se měnila historie českého fotbalu. Tomáš Rosický odešel ze Sparty do Dortmundu a na Letnou putovalo více než půl miliardy korun. „Malý Mozart“ získal v roce 2002 bundelsigový titul, u kterého byl i Jan Koller. O rok později oba bojovali ve finále Poháru UEFA. Dortmund se ale následně začal potýkat s finančními problémy, Rosický odešel v roce 2006 do Arsenalu a Koller do Monaka. 12 nejlepších kanonýrů v historii Bundesligy. Prostřílí se jednou Robert Lewandowski na špici? Ještě před tímto duem hrál v Dortmundu Patrik Berger. Bylo to v sezoně 1995/96, ve které Borussia získala německý titul a vyhrála i Superpohár. Další rok byl Berger v Liverpoolu. Foto: Profimedia.cz

Chelsea Brankář Petr Čech byl na Stamford Bridge u čtyř ligových triumfů. Někdejší reprezentační gólman s Blues vyhrál i Ligu mistrů, Evropskou ligu a posbíral řadu dalších úspěchů. V sezoně 2014/15 však po deseti letech přišel o post jedničky a odešel do Arsenalu. Kromě něj hrál v Chelsea i Jiří Jarošík a hráčem klubu byl také Tomáš Kalas, který však nastoupil jen ve dvou ligových zápasech. Foto: Profimedia.cz

Juventus Turín Když se řekne Juventus Turín, každému českému fanouškovi se vybaví jméno Pavla Nedvěda. Aby taky ne, když zde „Grande Paolo“ strávil nejúspěšnější část kariéry a v barvách Staré dámy získal i Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Za Juventus nastupoval i Zdeněk Grygera, který do Turína zamířil z Ajaxu Amsterdam. Foto: Profimedia.cz

Lazio Řím Lazio Řím získalo dva italské tituly. Naposledy uspělo v roce 2000, kdy dres týmu oblékal i Pavel Nedvěd. O rok dříve Laziu vystřelil triumf v posledním ročníku Poháru vítězů pohárů. Zářil, ale také vybuchoval. 5 černých kaněk v kariéře Pavla Nedvěda Několik zápasů před odchodem do Juventusu odehrál v Laziu s Nedvědem i Karel Poborský, který byl v Římě dva roky. Za Lazio hrál i Libor Kozák. V Serii A se téměř neprosadil, v Evropské lize byl ale nejlepším střelcem. Foto: Profimedia.cz

Liverpool Jedním z klubů, do jehož historie se výrazně zapsali čeští fotbalisté, je Liverpool. V kádru Reds působilo české trio Patrik Berger, Vladimír Šmicer a Milan Baroš, přičemž posledně dva jmenovaní byli také u památného triumfu v Lize mistrů. Foto: Profimedia.cz

Manchester United Euro 1996 bylo výrazným milníkem v kariéře téměř všech tehdejších českých reprezentantů. Jedním z nich byl Karel Poborský, který zamířil do Manchesteru United. Na Old Trafford ale vydržel jen rok a půl, přednost dostával David Beckham, a český záložník odešel do Benfiky Lisabon. Foto: Profimedia.cz