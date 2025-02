Skvělá zpráva pro reprezentaci. 5 útočníků, kteří hrají v dobré formě

Do startu kvalifikace zbývá ještě více než měsíc, zdá se ale, že kouč Ivan Hašek bude mít z čeho vybírat. Týká se to i útočníků, kteří jsou ve velké formě. Více se dočtete v následujících kapitolách.

Na podzim se stal reprezentační jedničkou. Dřel, bojoval, odehrál dobré, ale i slabší zápasy. Třicetiletý forvard dobře zvládl i letní přesun z Plzně do Slavie, v lize nasázel za sešívané už osm branek. Trefil se i v úvodním jarním kole proti Mladé Boleslavi, další zápas ale kvůli zranění vynechal.

Patrik Schick

Poslední reprezentační akce vynechával. Nebyl zcela fit, chtěl se dát dohromady. Navíc ho reprezentace tak úplně nevyužívala. To by se teď ale mělo změnit – devětadvacetiletý forvard má formu jako hrom. Za Leverkusen dal v tomto bundesligovém ročníku 14 branek, celkově se trefil už dvacetkrát. V reprezentaci by neměl chybět!

Foto: Profimedia.cz