Skvělá Sparta vládne Praze. Pět hráčů z Letné, kteří řídili výhru v derby nad Slavií

Adam Hložek

To hlavní, co se od něj čeká, nesplnil. Adam Hložek vyšel opět střelecky naprázdno a na ligový zásah čeká už déle než měsíc. To je ale jediné, co se mu dá vyčíst. Devatenáctiletý sparťanský klenot odehrál povedené utkání a obraně Slavie celou dobu hodně zatápěl. Souboje s ním stály sešívané spoustu sil.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia