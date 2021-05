Skvělá (ex)třinecká kolonie. 4 bývalí Oceláři, kteří mohou zářit na mistrovství světa

O tom, v jaké síle bude český tým na světovém šampionátu, panovaly pochybnosti. Výkony Pešánova výběru na Českých hokejových hrách ale dávají českým fanouškům velké naděje. V Rize by mohli zářit i čtyři bývalí hráči Třince, na něž bude národní tým hodně spoléhat. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Šimon Hrubec

O post brankářské jedničky statečně bojuje Roman Will, který v přípravě podává parádní výkony. Přesto zřejmě dostane přednost Šimon Hrubec, jenž chytal už na posledním šampionátu v Bratislavě. Po tom devětadvacetiletý gólman zamířil do čínského Kunlunu, odkud v průběhu tohoto ročníku odešel do Omsku a s Avangardem ovládl celou KHL. Mezi třemi tyčemi působí neuvěřitelně klidně.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia