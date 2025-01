Škrty ve Viktorce. Podívejte se, kteří hráči během zimy odešli z Plzně

Plzeň půjde do jarních bojů se dvěma posilami, během zimy přišli Amar Memič a Merchas Doski, několik hráčů ovšem družinu trenéra Miroslava Koubka opustilo. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Čtyřiatřicetiletý kolumbijský fotbalista přišel do Plzně v létě roku 2022 z Liberce. Tak trochu nečekaně se stal jednou z opor a v úvodních dvou ročnících dal pokaždé sedm branek. Po příchodu trenéra Koubka se však jeho pozice změnila a už nedostával tolik prostoru. Na podzim si připsal jen osm startů a teď si hledá angažmá.

Florian Wiegele

Rakouský gólman dorazil do Plzně v létě, do akce se ale nedostal. V lize si nepřipsal ani jeden start a na jaře bude bojovat o šanci jinde. Třiadvacetiletý Florian Wiegele odešel hostovat do rakouského Grazeru.