Škrty ve Slavii. Toto je 5 cizinců, kteří už brzy mohou odejít z Edenu

Slávistický kádr je stále hodně široký a ještě ho čeká několik škrtů. Z Edenu by mohlo odejít i několik cizinců. Kteří to jsou? Podívejte se.

Slavia o něj stála už déle a nakonec jej taky přivedla. Dvaadvacetiletý ukrajinský fotbalista přišel do Edenu v zimě z Českých Budějovic, původně jako stoper, ve Slavii ale začal nastupovat ve středu zálohy. Mluvilo se o něm jako o novém Tomáši Součkovi, jeho výkony ale nebyly takové, jak si sešívaní přáli. Zkusí teď štěstí jinde?

Nigerijský reprezentant ve Slavii vyzrál ve velkou osobnost, dokonce na ruku dostal kapitánskou pásku a svými výkony si řekl o pozornost zahraničních klubů. Ty jej sledují dlouhodobě, loni už byl jednou nohou v Kodani, nakonec ale neprošel zdravotní prohlídkou. Sešívaní v létě přivedli Ewertona a odchodu šestadvacetiletého Petera Olayinky by se nebránili, musí na něj ale dostat adekvátní nabídku.

Srdjan Plavšič (Srbsko)

Jeho loňský přesun ze Sparty do Slavie vyvolal obrovský rozruch. V Edenu si od něj hodně slibovali, srbský rychlík ale předpoklady nenaplnil. Kromě svého klasického postu levého křídla to zkoušel i v obraně, žádná sláva to od něj ale nebyla. Ve Slavii už se šestadvacetiletým Srdjanem Plavšičem nepočítají.

Foto: Profimedia.cz