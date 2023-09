Škrty na Letné. 4 hráči, kteří v minulých dnech odešli ze Sparty

Sparta byla v létě na přestupovém trhu aktivní. Kádr rudého celku ale není nafukovací a pro některé hráče už v něm místo nezbylo. Jména čtyř fotbalistů, kteří v posledních dnech odešli z Letné, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 5 Andreas Vindheim Osmadvacetiletý norský obránce přišel do Sparty v létě roku 2019. Vysoká očekávání ale nenaplnil. Trápily do taky zdravotní problémy, a tak za Pražany v lize odehrál jen 44 zápasů. Hostoval v německém Schalke i norském Lilleströmu a teď z Letné odešel znovu. Andreas Vindheim zamířil na hostování do Teplic, v zimě se však může v případě potřeby vrátit do Sparty. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pokračování 3 / 5 Casper Höjer Dánský bek dorazil do Prahy před dvěma lety z Aarhusu. V loňské sezoně dal dva góly, ke kterým přidal osm nahrávek, vinou zdravotních problémů ale v lize v minulém ročníku zasáhl jen do 21 zápasů. Letos už osmadvacetiletý Casper Höjer šanci nedostal a podepsal tříletý kontrakt s tureckým Rizesporem. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Pokračování 4 / 5 Martin Minčev Na tři roky odešel do Rizesporu taky Martin Minčev. Dvaadvacetiletý bulharský ofenzivně laděný reprezentant přišel do Sparty v roce 2020 za více než 50 milionů korun, v rudém dresu se ale nikdy nedokázal nastálo prosadit do sestavy. V loňském ročníku dal pět branek a přidal tři nahrávky, letos byl v lize v akci třikrát. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Pokračování 5 / 5 Kryštof Daněk Do Sparty přišel před rokem z Olomouce. Na začátku hrál pravidelně, postupem času se ale ze sestavy vytrácel. Do letošního ligového ročníku ještě nezasáhl, a tak půjde sbírat zkušenosti jinam. Dvacetiletý Kryštof Daněk odešel hostovat do Pardubic. Foto: Profimedia.cz