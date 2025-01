Škrty elitní ligové trojky. 5 zkušených hráčů, pro které už nezbylo místo

Lukáš Masopust (Slavia)

Kromě brankáře si vyzkoušel snad všechny posty. Zkušený univerzál měl ve Slavii hodně pevnou pozici, v Edenu toho zažil hodně. Jednatřicetiletý Lukáš Masopust přišel do pražského klubu v rozehrané sezoně 2018/19 z Jablonce, několik let patřil i do reprezentačního kádru. V poslední době ho ale trápily zdravotní problémy, teď míří do Liberce.