Škriniar, Schick, ale i jendo překvapení. Jak by vypadal společný československý tým?

Jak by vypadala současná československá reprezentace? (Foto: Profimedia.cz, koláž SportRevue.cz) Čeští fotbalisté si v kvalifikaci zajistili postup na mistrovství Evropy, o které budou v baráži bojovat i Slováci. Napadlo vás ale někdy, jak by to vypadalo, kdyby se obě reprezentace zase spojily dohromady a vytvořily by společný výběr? My jsme ho, v rozestavení 3-5-2, poskládali. Najdete ho v následujících kapitolách. Poskládali byste to stejně, nebo byste to namíchali jinak?

Brankář – Martin Dúbravka Česká brankářská škola je stále velmi kvalitní. Jiří Pavlenka s Tomášem Koubkem chytají v Bundeslize, Tomáš Vaclík je oporou Sevilly, jedničkou společného výběru by se ale stal Martin Dúbravka. Někdejší gólman Liberce a Sparty působí v Newcastlu a v Premier League předvádí parádní výkony. Foto: Profimedia.cz

Obránce – Pavel Kadeřábek Obranné řady bez Pavla Kadeřábka? V reprezentaci v poslední době realita, protože ho ze sestavy vytlačil Vladimír Coufal. Opora Hoffenheimu ale stále neřekla poslední slovo, ne náhodou okolo něj před časem kroužil Inter Milán nebo AS Řím. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Obránce – Milan Škriniar Hvězda slovenského fotbalu. Milan Škriniar v roce 2017 přestoupil ze Sampdorie do Interu Milán a ihned se stal oporou zadních řad. Okolo pětadvacetiletého slovenského stopera krouží i další evropské velkokluby. Foto: Profimedia.cz

Obránce - Dávid Hancko Jeho výhodou je, že může nastoupit jak na levém kraji obrany, tak i na postu stopera. Ten mu patří i ve Spartě, kde Dávid Hancko hostuje z italské Fiorentiny. Ve dvaadvaceti letech v něm stále dřímá ohromný potenciál. Foto: Profimedia.cz

Záložník – Ondrej Duda Stejně jako Škriniar má 25 let. Patří Herthě Berlín, za kterou loni nastřílel jedenáct branek, v zimě ale odešel hostovat do anglického Norwiche a působí tak v Premier League. Než sezonu přerušil koronavirus, tak nastupoval pravidelně. Foto: Profimedia.cz

Záložník – Stanislav Lobotka Další z hráčů slovenského týmu, který má hodně dobře našlápnuto. Pětadvacetiletý defenzivní záložník byl od roku 2017 ve španělském Vigu, odkud v zimě přestoupil za dvacet milionů eur do Neapole, kde by rád navázal na výkony Marka Hamšíka, který v klubu působil téměř dvanáct let. Foto: Profimedia.cz

Záložník – Tomáš Souček Společný tým by nemohl fungovat ani bez Tomáše Součka. Nejlepší český fotbalista současnosti patří k pilířům českého národního týmu a skvělé výkony předváděl i ve Slavii. Na podzim se ukázal v Lize mistrů a v zimě zamířil na hostování s opcí do West Hamu. Pokud ho anglický klub koupí, tak se Souček stane nejdražším ligovým hráčem všech dob. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Záložník – Marek Hamšík Dvaatřicetiletý Marek Hamšík sice před rokem opustil Neapol a odešel do čínského klubu Ta-lien I-fang, na slovenskou reprezentaci ale nezanevřel. V čínské Super League zatím odehrál 28 zápasů, ve kterých dal dva góly a přidal tři nahrávky. Foto: Profimedia.cz

Záložník - Jakub Jankto Na kraji záložní řady by mohl operovat Jakub Jankto, jenž má v české reprezentaci pevné místo. Po přesunu do Sampdorie sice nedostává tolik prostoru, kolik by si přál, trenér Jaroslav Šilhavý ale čtyřiadvacetiletému záložníkovi hodně věří. Foto: Profimedia.cz

Útočník – Patrik Schick Útočnou jedničkou českého týmu je Patrik Schick, který aktuálně jedná o přestupu z AS Řím do Lipska, kde úspěšně hostuje. Pevné místo by měl i ve společné reprezentaci. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia