Skoro 8 let od poslední ligové výhry Sigmy v Edenu. Připomeňte si, kteří hráči Olomouce tehdy udolali Slavii

Fotbalisté Olomouce čekají na ligové vítězství v Edenu už sedm a půl roku. Naposled porazili sešívané 23. října 2015 v rámci 11. kola ročníku 2015/16. Tehdy figurovala Slavia na sedmém místě tabulky a Sigma byla třináctá. Kteří hráči hanáckého celku se tenkrát před návštěvou 5300 diváků zasloužili o tříbodový zisk díky výhře 2:0? Na to odpovídají následující kapitoly.

Brankář: Miloš Buchta Téměř dvoumetrový obr Miloš Buchta prošel během kariéry pěknou řádkou klubů a kromě těch českých hájil barvy i slovenských a rumunských týmů. V nejvyšší tuzemské lize se však neobjevil v jiném dresu, než v olomouckém. V Sigmě působil na začátku tisíciletí. Do hanácké metropole se pak vrátil v roce 2015 a vydržel tam čtyři sezony. Hned v té první ale mužstvo coby nováček v první lize neúspěšně bojovalo o záchranu. Na konci soutěže bylo na předposledním místě jen kvůli horšímu skóre za Příbramí a sestoupilo. Buchta v tomto ročníku odchytal 25 utkání a vychytal pět čistých kont. Jedno z nich právě v duelu se Slavií a dodnes je posledním olomouckým gólmanem, který slavil ligovou výhru v Edenu. Foto: Profimedia.cz

Někdejší srbský mládežnický reprezentant Uroš Radakovič býval považován za velký fotbalový talent. V osmnácti letech se stal hráčem italské Boloně, kde strávil čtyři roky, z toho dva na hostování. Jedním z klubů, kam byl zapůjčen, byla olomoucká Sigma. Bylo to v sezoně 2015/16, v níž Hanáci vyplenili Eden. Radakovič tehdy odehrál celé utkání a ve 30. minutě viděl žlutou kartu. Byla to už jeho třetí v daném ročníku, po němž do Olomouce odešel jako volný hráč. Na Hané potom působil do konce sezony 2017/18, zažil pád do druhé ligy a následně pomohl k rychlému návratu mezi elitu. V roce 2018 přestoupil do Sparty, ale na Letné se neprosadil. Momentálně je hráčem tureckého klubu Ankaragücü. Foto: Profimedia.cz

Obránce Jan Rajnoch byl odchovancem pražské Sparty, ale na Letné se neprosadil. Postupně si zahrál v Mladé Boleslavi, v Bohemians a za Slovácko, načež se vypravil do zahraničí a krátce si vydělával na chleba v Německu. Mezi roky 2010 a 2014 hrál v Turecku, kde vystřídal tři kluby a po návratu oblékal dres Liberce. Kariéru zakončil dvěma sezonami v Olomouci. Do utkání v Edenu v roce 2015, které Hanáci vyhráli 2:0, nastoupil patnáctinásobný český reprezentant jako člen základní sestavy a na hřišti vydržel až do poslední minuty. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Michal Vepřek Kdybychom nebrali v potaz hostování, tam bychom mohli říct, že obránce Michal Vepřek strávil celou kariéru jako hráč Olomouce. I nyní, v 37 letech, je stále hráčem Sigmy, byť už pouze v B týmu. V sezoně 2015/16 byl však neodmyslitelnou součástí sestavy a v základní sestavě byl i v říjnovém utkání 11. kola na hřišti Slavie a na hřišti vydržel až do závěrečného hvizdu. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Denis Cana Na černohorského záložníka Denise Canu si dnes už vzpomene málokdo. Dokonce ani velké části fanoušků Olomouce už jeho zřejmě jméno nic neříká. V dresu Sigmy totiž v české nejvyšší soutěži odehrál jen šest utkání. Na Hanou přišel v roce 2014 z Varnsdorfu a o dva roky později zamířil do klubu Bosna Visoko ve své domovině. V zápase se Slavií byl na hřišti 69 minut, pak ho vystřídal Milan Šindelář. Foto: Profimedia.cz

Záložník: David Houska Záložník David Houska se stal hrdinou a největší hvězdou zatím posledního utkání, v němž Olomouc dokázala vyhrát v Edenu nad Slavií. Tehdy dvaadvacetiletý mladík dal oba góly vítězného celku. Ten první vsítil pravačkou v samém závěru první půle těsně před odchodem do kabin, ten druhý pak krátce po začátku druhé pětačtyřicetiminutovky. Byl to pro něj druhý a třetí gól v sezoně. Do konce ročníku už se pak z další vstřelené branky neradoval. Po právu získal ocenění pro nejlepšího hráče střetnutí. V roce 2021 odešel zadarmo do Jablonce, kde má podepsanou smlouvu do konce současné sezony. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Martin Hála Sigma do velkého fotbalu vyslala už řadu talentovaných hráčů. Jedním z líhně nadaných olomouckých fotbalistů je Martin Hála, který se už v sezoně 2011/12 objevil v deseti ligových zápasech a dal v nich jednu branku. V ročníku 2015/16 – po několika hostováních v jiných klubech - už byl stálým členem olomoucké sestavy. V zápase se Slavií v Edenu byl na hřišti od první do poslední minuty. Na Hané už dnes ale není. Loni v létě se upsal na dvě sezony pražské Bohemce. Foto: Profimedia.cz

Dvaatřicetiletý záložník Jan Navrátil je odchovancem olomoucké akademie a v dresu Sigmy se také poprvé objevil na ligovém trávníku. Bylo to v sezoně 2009/10, kdy dokázal v devíti zápasech nasázet soupeřům čtyři góly a výrazně tak na sebe upozornil. V hanáckém klubu působil až do roku 2016, načež odešel do Liberce, kde se ale neprosadil. Nastoupil jen do deseti ligových utkání a ještě v rozehrané sezoně zamířil do Slovácka, s nímž spojil osud na dalších pět let. V dresu uherskohradišťského celku patřil dlouho k oporám, posléze se ale na hřiště dostával převážně jen jako náhradník z lavičky. Na začátku ledna se zadarmo vrátil po téměř šesti letech do Olomouce a od té doby patří k pilířům mužstva. V nejvyšší soutěži už odehrál 340 utkání a jedním z nich je i to vítězné v Edenu z října roku 2015. Ve 36. minutě v něm viděl žlutou kartu a pár minut před koncem byl střídán. Nahradil ho Šimon Falta. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Pavel Moulis Nenápadný, ale spolehlivý. Tak by mohla znít charakteristika nyní jednatřicetiletého Pavla Moulise. Už čtvrtým rokem patří k oporám Teplic a vypadá to, že na severu Čech se fotbalově našel. Zvlášť v minulém ročníku hrál ve velké pohodě a patřil mezi nejtvořivější záložníky v lize. Jeho předchozím domovem byla Olomouc, kde strávil tři sezony. Hned v té první z nich se podílel na zatím poslední výhře Sigmy v Edenu. Byl členem základní sestavy a na hřišti byl až do závěrečného hvizdu. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Michal Ordoš Kvůli zranění odehrál útočník Michal Ordoš ze zápasu se Slavií jen jeden poločas a po přestávce místo něho nastoupil Slovák Juraj Halenár. I tak se ale na vítězství podílel velmi dobrým výkonem. S Olomoucí spojil odchovanec Slovácka drtivou část kariéry. Na Hanou přišel v roce 2008 po angažmá v Bohemians, jemuž předcházel pobyt v Mladé Boleslavi, a na Andrově stadionu pak působil osm sezon. Foto: Profimedia.cz