Skončili příliš brzy. 3 skvělí hráči, kteří předčasně uzavřeli reprezentační kariéry

Pavel Kadeřábek

Stejně tak, jako z reprezentační sestavy vytlačil Gebreho, jej o místo připravil Vladimír Coufal. Fanoušci často volali po tom, aby se Pavel Kadeřábek postavil na levý kraj obrany, na kterém odehrál třeba parádní osmifinále EURA, bývalý bek Sparty ale v poslední době moc prostoru nedostával. Po evropském šampionátu se omluvil z reprezentačního podzimu, aby se dal zdravotně do pořádku a soustředil se jen na svou klubovou kariéru.

Ovšem teď, krátce před baráží o postup na mistrovství světa, účastník dvou mistrovství Evropy v národním týmu končí nadobro. „V posledních dvou letech jsem se potýkal s několika zdravotními problémy, které mě pustily jen do zhruba poloviny soutěžních klubových utkání. Tělo mi pravděpodobně vrací maximální zátěž a vytížení z předchozích deseti let, kdy jsem prakticky nechyběl v žádném utkání Sparty, Hoffenheimu či právě reprezentace. Chci udělat maximum pro to, abych fotbal na nejvyšší úrovni mohl hrát pokud možno co nejdéle,” vysvětlil devětadvacetiletý bek německého Hoffenheimu, který má na kontě 48 reprezentačních startů a tři vstřelené branky.

Foto: Profimedia.cz