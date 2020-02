Skončila základní část KHL. Podívejte se, jak by vypadal český All-Star tým v soutěži

Několik českých hokejistů před sezonou opustilo NHL a odešlo do Kontinentální hokejové ligy. A byli hodně vidět. Jak by vypadal elitní český All-Star tým základní části KHL? Podívejte se na následující kapitoly a zjistíte to.

Jakub Kovář (Avtomobilist Jekatěrinburg) Počet českých brankářů v KHL klesl, Jakub Kovář ale v Rusku zůstal. Zkušený gólman byl opět jednou z opor Jekatěrinburgu, za který odchytal 47 zápasů a úspěšností zákroků se pohyboval nad 93%. Jak se mu povede v play-off? Foto: Profimedia.cz

Jakub Jeřábek (Víťaz Podolsk) Byl jedním z hráčů, který to po sezoně zabalil v NHL a odešel do Ruska. Jakub Jeřábek zamířil do Podolsku, kde to velmi dobře znal, a opět patřil k oporám týmu. Do statistik si připsal 26 (10+16) bodů a teď se chystá na play-off. Foto: Profimedia.cz

Jakub Nakládal (Lokomotiv Jaroslavl) Dvaatřicetiletý bek patří k českým stálicím v KHL. Už čtvrtým rokem hájí barvy Jaroslavle, které letos pomohl sedmi góly a dvanácti nahrávkami k postupu do play-off. Foto: Profimedia.cz

Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva) Několik let hájil v zámoří barvy St. Louis, odkud před minulou sezonou zamířil do Washingtonu. Jenže v organizaci Capitals toho moc neodehrál, a tak se odhodlal k odchodu do Ruska. Šestadvacetiletý rodák z Omsku posílil Dynamo Moskva a prožil báječný ročník. Posbíral 63 (31+32) bodů a stal se druhým nejlepším střelcem i druhým nejproduktivnějším hráčem celé KHL. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Sedlák (Traktor Čeljabinsk) Z NHL do KHL odešel také Lukáš Sedlák, jenž z Columbusu zamířil do Čeljabinsku. Traktoru sice sezona nevyšla, sedmadvacetiletý útočník byl ale hodně vidět. Do statistik si připsal 23 branek, přidal 17 asistencí a má velkou šanci, že si zahraje i na světovém šampionátu. Foto: Profimedia.cz