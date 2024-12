Školáci v první lize. 18 nejmladších fotbalistů, kteří od roku 2000 hráli v nejvyšší české soutěži

Nejmladším hráčem, který se objevil v aktuálním ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže, byl Jiří Panoš. Stalo se tak 20. července a záložník, který hájí barvy Plzně, měl v době prvního startu mezi dospělými v elitní soutěži 16 let, osm měsíců a pět dní. Nastoupil na hřiště jako náhradník na posledních 16 minut a podílel se tak na výhře 3:1 na hřišti Dukly Praha.

Na ligových trávnících jsme už ale viděli řadu ještě mladších borců. Nahlédli jsme do statistik a vybrali 18 největších holobrádků, kteří měli co do činění s nejvyšší soutěží od přelomu tisíciletí. Najdete je i s patřičnými statistickými údaji v následujících kapitolách.