Skokani a „hérečky“. 12 největších simulantů mezi současnými fotbalisty

V 60. letech minulého století to ještě nikdo neznal. Ani v následujících dvou dekádách nenajdeme moc záznamů o tom, že by fotbalisté filmovali pády v šestnáctce nebo těsně před ní. Pár případů, které ovlivnily výsledky už by se ale dalo najít v devadesátých letech. Pamětníci si vzpomenou na „souboj“ Diega Simeoneho s Davidem Beckhamem na mistrovství světa v roce 1998, kdy šel argentinský hráč příliš ochotně k zemi po klukovině mladičkého anglického záložníka. Závažným problémem se však filmování stalo až v novém tisíciletí. V každém ligovém kole v kterékoli soutěži na světě se najde minimálně jedno utkání, jež rozhodne přifilmovaný pád. A protože to tak často funguje, je toto chování jako virus, který se rozšířil na všech výkonnostních úrovních po celé planetě. Někteří hráči vypilovali umění spadnout bez cizího přičinění téměř k dokonalosti. V následujících kapitolách najdete 13 fotbalistů, kteří jsou - nebo byli v uplynulých letech - v této disciplíně nejlepší na světě.

12. Dele Alli (Anglie) Někteří hráči v tomto výběru se zapsali do dějin nafilmovaných pádů jedním legendárním kouskem, jiní náleží mezi sériové simulanty, kteří to zkouší znovu a znovu při každé vhodné příležitosti. Mezi ty druhé patří anglický záložník Dele Alli z Evertonu. Dělá to dokonce tak často, že bývalý kouč Spurs Mauricio Pochettino na jeho adresu řekl: „Tento typ hry mu nepomáhá, nepomáhá týmu a nepomáhá ani fotbalu. Musí se to odnaučit.“ Zvětšit video

11. Joel Campbell (Kostarika) Spravedlivě je třeba říci, že Joel Campbell není specialistou na filmování zákroků. Jako útočník si ale občas nemůže pomoci a složí se bez cizího zavinění soupeře k zemi jako žok. Bývalý útočník Arsenalu, který si nyní vydělává na chleba v Mexiku, to ale většinou dělá dost nešikovně, takže je hlavně k smíchu. Zvětšit video

10. Bryan Carrasco (Chile) Chilský útočník Bryan Carrasco je jedním z mediálně nejznámějších fotbalistů na světě. Proslavil ho především kousek na mistrovství Jižní Ameriky hráčů do 20 let, v němž v utkání proti Ekvádoru uchopil ruku soupeře, praštil se s ní do hlavy a pak teatrálně upadl k zemi. Rozhodčí na tento neuvěřitelný špek skočil a nařídil volný přímý kop. Od té doby Carrasco přidal do své sbírky řadu dalších nafilmovaných pádů, ale tento už zřejmě nikdy nepřekoná. Zvětšit video

9. Nani (Portugalsko) Pětatřicetiletý portugalský útočník Nani, který obléká dres Benátek a dříve hrával v Manchesteru United, Valencii či Sportingu Lisabon, je tak rychlým fotbalistou, že by mohl na hřišti utéct téměř všem obráncům. Kdyby ovšem chtěl. Často však místo úprku s míčem směrem k brance soupeře volí raději pád na zem. Zvětšit video

8. Ashley Young (Anglie) Mezi mnoha fotbalovými fanoušky přetrvává mýtus o tom, že angličtí fotbalisté jsou tvrdí hoši, kteří padnou k zemi až ve chvíli, kdy do nich soupeř řádně zajede. Případ Ashleyho Younga, který byl dlouhá léta oporou Manchesteru United a nyní je hráčem Aston Villy, dokazuje, že to zdaleka nemusí být pravda. Šestatřicetiletý borec proslul filmováním už na začátku kariéry a po přestupu na Old Trafford v roce 2011 své umění ještě zdokonalil. Zvětšit video

7. Gareth Bale (Wales) Někdo tvrdí, že velšský fotbalista Gareth Bale začal padat na trávník bez cizího přičinění až po přestupu do Realu Madrid, ale není to pravda. Pády zdatně filmoval už během působení v Tottenhamu Hotspur. Někdy se umí na zem poskládat tak, že se člověk neubrání smíchu. Zvětšit video

6. Ángel Di María (Argentina) Zlí jazykové tvrdí, že každý hráč, který projde Realem Madrid, se naučí slušně filmovat pády. Jistě to nelze paušalizovat, ale v případě argentinského forvarda Ángela Di Maríi to celkem sedí. 14 nejdražších přestupů v historii Manchesteru United. Fakt velké prachy! Hráč, který v roce 2014 přestoupil ze San Bernabeu na Old Trafford, odkud o rok později zamířil do Parku Princů v Paříži, umí zahrát pěkné divadlo nejen při samotném pádu, ale také během následujících emotivních výstupů, jimiž obratně manipuluje s rozhodčím ve svůj prospěch. Mnozí obránci by mohli povídat… Zvětšit video

5. Dani Alves (Brazílie) Člověk by čekal, že v tomto seznamu budou figurovat jen ofenzivní hráči, ale kdepak. Mezi největšími simulanty na světě figuruje i brazilský obránce Dani Alves. Jeho nafilmovaný pád v derby s Realem Madrid v roce 2011 úplně stačí k tomu, aby byl umístěn v tomto žebříčku. Po souboji s Pepem, který se ho ani nedotkl, předvedl na trávníku excelentní scénu umírajícího, za kterou by si z fleku zasloužil Oscara. Zvětšit video

4. Sergio Busquets (Španělsko) Třiatřicetiletý Španěl Sergio Busquets je jedním z největších simulantů na fotbalových trávnících. Stačí, aby se na něho protihráč ošklivě podíval a už se válí po zemi. Ochotně klesá po sebemenším kontaktu, aby si vymodlil přímý kop, penaltu nebo kartu pro soupeřova hráče. VÝBĚR: 3 nejvíce nenávidění fotbalisté současnosti Jednou prohlásil, že na simulování není nic špatného. Je to prý znakem chytrosti. Tímto výrokem proti sobě popudil i spoustu fanoušků, kteří do té doby jeho excesy blahosklonně přehlíželi. Z dějin fotbalu už nikdo nevymaže jeho nechutnou teatrální vložku z utkání Ligy mistrů proti Interu Milán v roce 2010, kdy se svíjel na trávníku po zákroku Thiago Motty a po očku sledoval, jestli sudí jeho výstup zbaští. Zbaštil. Motta dostal červenou… Zvětšit video

3. Neymar (Brazílie) Neymar je jedním z nejnadanějších fotbalistů posledního desetiletí. Kromě talentu pro báječné kousky s míčem má vlohy také k bezmeznému utrácení peněz a herectví. Ti, kdo tvrdí, že se třicetiletý útočník naučil nechutné kousky až po příchodu do Barcelony, nemají pravdu. Neymar ochotně padal k zemi už v dobách, kdy hrál ještě v dresu Santosu v brazilské lize. Zvětšit video

2. Luis Suárez (Uruguay) Jihoamerický forvard Luis Suárez umí sice dávat góly, ale taky s gustem filmuje pády v šestnáctce i těsně před ní, nebo si pomáhá při zpracování míče rukama. Nesmazatelně se zapsal do fotbalové historie jako kanibal, který pokousal na hřišti několik protihráčů. Jako lidojed se předvedl například na mistrovství světa v Brazílii, kde se zahryzl do ramene italského obránce Chielliniho a vyfasoval čtyřměsíční zákaz hraní. Od té doby se drží na uzdě, filmování pádů ale zvládá pořád skvěle. Zvětšit video