Simovi předchůdci. Čtyři fotbalisté ze Senegalu, kteří se dokázali prosadit v české lize

Osmadvacetiletý záložník přišel v roce 2010 do Brna, za které v sezoně 2012/13 odehrál jedenáct ligových zápasů a dal i jeden gól. Hrál taky za Žďár, Most či Třebíč a aktuálně je v Líšni.

Dame Diop

Sedmadvacetiletý útočník českou ligu okusil poprvé v sezoně 2014/15 ve Slavii. Poté byl ve Zlíně a v sezoně 2017/18 zamířil do Baníku. V loňském ročníku dal šest branek, rok předtím dokonce osm a celkově má na kontě už 24 ligových zásahů. Z Ostravy odešel do Turecka, v zimě se ale vrátil do ligy a plácl si s Českými Budějovicemi.

Foto: Profimedia.cz