Sima a spol. Toto je 6 nejdražších cizinců, kteří jsou na soupiskách českých klubů

Početné cizinecké kolonie najdeme ve Slavii, na pražské Letné i v Plzni. Kteří zahraniční ligoví hráči jsou podle portálu TransferMarkt nejdražší, na to odpovídají následující kapitoly.

Talentovaný slovenský stoper Dávid Hancko odehrál v české lize už dvě sezony, ve Spartě byl však jen na hostování z italské Fiorentiny. To se ovšem před pár dny změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili 64 milionů korun, což z třiadvacetiletého reprezentačního beka udělalo čtvrtou nejdražší posilu v klubové historii. Hancko si na Letné vybudoval slušnou pozici, v uplynulém ročníku dal pět branek, přidal k nim dvě asistence a Sparta na něm bude zcela jistě stavět i v nadcházející sezoně.

Sázka na třiadvacetiletého reprezentanta, zdá se, vyšla. Bah je typem moderního beka, který dokáže podpořit ofenzívu a skvěle zapadl do herního stylu, jenž ordinuje týmu trenér Trpišovský. Od příchodu do české ligy jeho cena poskočila nahoru a momentálně činí pode portálu TransferMarkt tři miliony eur.

Slavia přišla v průběhu podzimní části sezony 2020/21 o Vladimíra Coufala, který zamířil do West Hamu United za bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem. Náhradu na pravou stranu obrany si pražský klub našel v dánském Sönderjyske v podobě Alexandera Baha.

4. Simon Deli (Slavia Praha) – 4,5 milionu eur

Z reprezentanta Pobřeží slonoviny Simona Deliho se v Edenu stal jeden z nejlepších ligových stoperů. Bývalý bek Sparty, Českých Budějovic a Příbrami vyrostl v opravdovou personu a oblíbence slávistických fanoušků. S týmem oslavil tři mistrovské tituly.

V létě roku 2019 odešel za 65 milionů eur do Brugg, s nimiž vybojoval postup do Ligy mistrů. Letos v zimě se však vrátil do Edenu na hostování, které vyprší až na konci června, a proto figuruje v tomto výběru.

Foto: Profimedia.cz