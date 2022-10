Silná sestava. Takto vypadá nejlepší jedenáctka složená z hráčů 5 prestižních evropských lig v aktuální sezoně

All-Star tým, neboli ideální jedenáctka, současné fotbalové sezony, by hrál v rozestavení 4-4-2 a post po postu jej najdete rozpitvaný v následujících kapitolách.

Z osmi ligových utkání, do kterých v aktuální sezoně zasáhl, si třikrát odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Patří ke gólmanům, kteří mají na kontě nejvíc úspěšných zákroků ve všech nejprestižnějších evropských soutěžích.

Čtyřiatřicetiletý veterán působí v Německu od sezony 2014/15 – nejdříve byl dva roky ve druholigovém Braunschweigu, další dvě sezony byl jen rezervním gólmanem ve Freiburgu, od ročníku 2018/19 už ale patří k nejvytíženějším brankářům v elitní lize. Po dvou letech v Unionu Berlín odešel do Augsburgu, kde nyní chytá třetím rokem a je absolutně nepostradatelný.

Müller, Bellingham a spol. Takto by vypadala ideální jedenáctka aktuální sezony německé Bundesligy

Pravý obránce: Benjamin Pavard (Bayern Mnichov)

V šestadvacetiletém francouzském obránci Benjaminu Pavardovi dřímá obrovský talent. Když si ho v roce 2016 přivedli do Stuttgartu z Lille, už asi tušili, že by jednou mohl být pilířem týmu, neboť s ním podepsali čtyřletý kontrakt. Jeho výkony však předčily všechna očekávání a v roce 2019 si vysloužil přestup do Bayernu Mnichov. Pavard se etabloval v jednoho z nejlepších bundesligových beků, hraje s obrovským přehledem a klidem, nezmatkuje ani v těch nejsložitějších situacích, dokáže podržet mužstvo klíčovými zákroky.

Foto: Profimedia.cz