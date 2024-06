Silná konkurence. 4 hráči, které Slavia v nové sezoně může postavit na levý kraj obrany

Olomouc už přerostl, a tak v zimě udělal krok směrem kupředu. Pětadvacetiletý Ondřej Zmrzlý odešel ze Sigmy do Edenu, kde odehrál povedené jaro. V lize zasáhl do 12 zápasů a vstřelil tři branky. Jeho výhodou je, že může hrát na kraji obrany i v záložní řadě.

Devatenáctiletý senegalský fotbalista dorazil do Slavie v zimě z Norska. Je v něm veliký potenciál, stejně tak je před ním ale spousta práce. El Hadji Malick Diouf zasáhl na jaře do sedmi zápasů, vstřelil i jeden gól, k ideálu měly ale jeho výkony daleko. O tom, kolik dostane prostoru, hodně napoví letní příprava.

Andres Dumitrescu

Rumunský fotbalista, který nakoukl i do národního týmu, přišel do Slavie na podzim. Dostával šanci v Evropské lize, v domácí soutěži si ale připsal pouhé dva starty a v zimě se vrátil hostovat do rumunského Sepsi, odkud do Edenu dorazil. Teď je třiadvacetiletý bek zpátky v sešívaných barvách, je však otázkou, zda se v kádru udrží.

