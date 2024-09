Silná generace. 17 hráčů z reprezentace do 21 let, kteří by jednou mohli táhnout seniorský nároďák

Česká fotbalová lvíčata si v polovině září pořádně zkomplikovala cestu na mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Mužstvo utrpělo debakl 0:5 v Dánsku a s postupem na šampionát to vypadá dost bledě. Je to překvapivé, protože v „jednadvacítce“ působí poměrně silná fotbalová generace.



Navzdory tápání mužstva do 21 let v kvalifikaci na „malé Euro“, lze říci, že v současném výběru je řada talentů, které by se jednou mohly stát tahouny v seniorském národním celku. V aktuálním cyklu mohou být do zápasů této věkové kategorie nominováni borci narození 1. ledna 2002 a mladší. Kteří hráči v sobě skrývají zajímavý potenciál, na to odpovídají následující kapitoly.

Jakub Křišťan (1. FC Slovácko) Dvaadvacetiletý defenzivní záložník Jakub Křišťan je odchovancem pražské Slavie a s mládežnickým celkem sešívaných si zahrál i Lize mistrů své věkové kategorie. Býval považován za velký talent, takže měl místo i v reprezentačních výběrech. Před dvěma roky však z Edenu odešel na sever Čech a zakotvil v Teplicích, za které během uplynulých dvou sezon naskočil do 25 ligových utkání. Na první vstřelenou branku zatím stále čeká. Slovácko zbrojí na novou sezonu. 6 posil, které dosud získal do kádru nový kouč Roman West V létě zamířil do Slovácka a v Uherském Hradišti věří, že jeho potenciál by se mohl konečně začít rozvíjet během angažmá na Moravě. Klubu se upsal do roku 2027. V reprezentačním týmu do 21 let odehrál dosud sedm utkání. Foto: Profimedia.cz

Josef Koželuh (Slovan Liberec) Když loni v lednu odešel pravý obránce Josef Koželuh ze Štruncových sadů do Brna, byla to pro něj šance, jak si zahrát poprvé v nejvyšší soutěži. Za Zbrojovku odehrál osm zápasů, z toho sedm v základní sestavě, ale pádu do druhé ligy zabránit nedokázal. V moravské metropoli však pokračoval i v minulém ročníku. V létě se už ale nevrátil do Plzně, nýbrž nabral směr na sever a do roku 2028 se upsal Liberci. V dresu Slovanu odehrál na podzim šest střetnutí, většinu z nich v základní sestavě. V národním týmu do 21 let má na kontě čtyři zápasy, mezi nimi i zářijový debakl v Dánsku. Foto: Profimedia.cz

Michal Černák (FK Jablonec) Když se v roce 2020 po koronavirové pauze opět rozběhla Fortuna liga, byl u toho také mladý jablonecký křídelník Michal Černák. Debut si odbyl jako střídající hráč v utkání na hřišti Slavie, v němž naskočil na šest minut. Do uzavření soutěže pak zvládl ještě čtyři zápasy a v tom posledním (opět na Slavii) byl dokonce v základní sestavě. Jedni slaví, druzí se propadají hanbou. Připomeňte si 3 největší výprasky v české ligové historii V následujícím ročníku se v lize neobjevil, ale od další sezony už si začal prošlapávat cestu do základní sestavy Jablonce. Zatím má na kontě 65 ligových střetnutí, tři góly a čtyři asistence. Na mladíka, který před měsícem oslavil 21 narozeniny, to není špatné. V reprezentační jednadvacítce dosud naskočil do tří střetnutí, na první trefu do branky zatím čeká. Foto: Profimedia.cz

Denis Višinský (Slovan Liberec) Záložník Denis Višinský je odchovancem slávistické akademie, ale v A týmu si ve Fortuna lize zahrál v sešívaném dresu jen dvakrát. Debut si odbyl v sezoně 2020/21, ale už v létě byl odeslán na půlroční hostování do druholigové Vlašimi. Po návratu se během zimní přípravy do prvního týmu neprosadil a předloni v lednu ho Pražané prodali do Liberce. Nyní jednadvacetiletý hráč si vede na severu Čech velmi zdatně. V aktuálním ročníku nastoupil do všech osmi ligových utkání a má stálé místo v základní sestavě. Na kontě má jeden gól. Jeho tržní cena je podle portálu TransferMarkt téměř na hodnotě 450 tisíc eur. V národním celku do 21 let odehrál zatím čtyři utkání. Foto: Profimedia.cz

Marek Icha (Slovan Liberec) Na začátku sezony 2022/23 si záložník Marek Icha odbyl debut v seniorském týmu Slavie. Odehrál tři zápasy, ve kterých dal jeden gól a k němu přidal dvě asistence. Následně ho klub pustil na hostování do konce ročníku do Pardubic. Do Edenu přestoupil v lednu 2022 v pouhých devatenácti letech z Táborska, ale pražský klub ho nechal nejdříve hostovat ve Vlašimi. V sešívaném dresu už si pak ale nezahrál. Pražané jej pustili na hostování do Pardubic a od léta je posilou Liberce. Pod Ještědem okamžitě získal místo v základní jedenáctce a na podzim odehrál všech osm ligových utkání, v nichž zaznamenal jeden gól. Podle portálu TransferMarkt činí jeho tržní cena 500 tisíc eur. Na severu Čech má podepsaný kontrakt do roku 2028. V dresu „lvíčat" zatím odehrál sedm střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Václav Sejk (Zaglebie Lubin) Václav Sejk fotbalově vyzrával v Teplicích a později ve Spartě. Zatímco v dresu severočeského klubu si zahrál v nejvyšší soutěži už v sezoně 2021/22 coby hostující hráč, na debut v rudém dresu pražského klubu si musel počkat do startu sezony 2023/24. Mezitím byl na hostování v Jablonci a nesmírně se mu tam dařilo. Ve 30 ligových zápasech v ročníku 2022/23 nasázel sedm branek a k nim přidal tři nahrávky. Zlákalo je zahraničí. 19 kvalitních fotbalistů, kteří od začátku prázdnin odešli z českých klubů do ciziny Na Letné si od talentovaného forvarda hodně slibovali, ale velké naděje zatím nenaplnil, proto jej z pražského klubu pustili v létě na roční hostování s opcí na pozdější přestup do polského Zaglebie Lubin. Tam se mu zatím poměrně daří – v posledních zápasech nastupuje na hřiště v základní sestavě a na kontě už má i jeden vstřelený gól. V národním týmu do 21 let nosí kapitánskou pásku – za „lvíčata" odehrál už 25 zápasů a nastřílel v nich devět branek. Foto: Profimedia.cz

Tom Slončík (Viktoria Plzeň) Jako kometa se zjevil v jarní části prvoligové soutěže v předminulém ročníku tehdy osmnáctiletý Tom Slončík. Jeho otec Petr je bratrancem bývalého reprezentanta Radka Slončíka, a hrával na přelomu tisíciletí ve zlínském dresu. Syn debutoval v nejvyšší soutěži také ve žlutomodrých barvách. Ligovou premiéru si odbyl v domácím střetnutí se Spartou (2:3), do konce sezony pak nastřádal celkem 15 startů, z toho jedenáct v základní sestavě. Na konto si připsal dvě branky a stejný počet asistencí. Šestkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Plzeň plná talentů. Toto je 5 teenagerů, kteří figurují na soupisce Viktorky I v minulé sezoně měl talentovaný mladík důvěru trenérů. Odehrál 31 ligových utkání a osmkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Nastřílel pět branek. Ve Zlíně měl smlouvu do roku 2025, ale bylo jasné, že klub, který sestoupil do druhé ligy, jej neudrží. V létě zamířil do Plzně, jíž se upsal do roku 2028. V nároďáku do 21 let odehrál dosud jen dva zápasy. Foto: Profimedia.cz

Patrik Vydra (FK Mladá Boleslav) Předloni na jaře debutoval v nejvyšší soutěži dospělých v dresu Sparty obránce Patrik Vydra. Bylo mu v tu chvíli 18 let a do konce ročníku zvládl naskočit do tří utkání, z toho jednou v základní sestavě. V sezoně 2022/23 se objevil na hřišti v lize pětkrát a v té minulé zasáhl jako střídající hráč do pěti střetnutí a tři zápasy zvládl jako člen základní jedenáctky, z toho dva od první do poslední minuty. Objevil se také ve třech zápasech Evropské ligy. Na Letné pro ně není místo. 5 mladých hráčů, které Sparta pouští na hostování Talentovaný stoper je jedním z příslibů Sparty i české reprezentace do 21 let. V prosinci 2021 portál TransferMarkt vyčíslil jeho cenu na 50 tisíc eur, nyní je čtrnáctinásobně vyšší a může i nadále růst. Letenští jej uvolnili do konce sezony na hostování do Mladé Boleslavi, kde pravidelně nastupuje v základní sestavě a patří k pilířům defenzívy. V národním celku do 21 let dosud odehrál osm střetnutí, včetně nedávného debaklu v Dánsku. Foto: Profimedia.cz

Filip Prebsl (Slavia Praha) Jednadvacetiletý Filip Prebsl je odchovancem Slavie, která ho předloni v únoru pustila na hostování do Liberce. Ligovou premiéru si odbyl v sezoně 2022/23, v níž naskočil do 26 ligových utkání a většinou byl v základní sestavě, v té minulé nastřádal stejná počet startů. Hostování mu vypršelo po skončení ročníku 2023/24 a on se vrátil do Edenu, kde má podepsanou smlouvu do roku 2028. Podle portálu TransferMarkt jeho tržní cena činí 750 tisíc eur. Za „lvíčata" dosud odehrál pět utkání. I on byl na hřišti v Dánsku při nedávném debaklu 0:5. Foto: Profimedia.cz

Michal Ševčík (1. FC Norimberk) V sezoně 2022/23 byl Michal Ševčík kometou na prvoligovém nebi. V té době dvacetiletý ofenzivní záložník zářil v dresu Zbrojovky – ve 34 zápasech nasázel devět gólů a na dalších šest přihrál. Pádu do druhé ligy však ani jeho nadprůměrné výkony nezabránily. Jak se předpokládalo, Brněnští ho neudrželi a loni v létě ho prodali na Letnou. Lákavá soutěž. 5 českých fotbalistů, kteří působí ve druhé německé lize Bývalý trenér Brian Priske však mladého borce posílal na hřiště v nejvyšší soutěži jen sporadicky jako střídajícího hráče a více hrál v B týmu ve druhé lize. Podle portálu TransferMarkt má cenu kolem 23 milionů korun. V pražském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale na soupisku pro aktuální sezonu se nevešel a byl uvolněn na roční hostování do druholigového německého Norimberku. Ve smlouvě o pronájmu je také opce na případný přestup. V reprezentaci do 21 let odehrál dosud osm střetnutí a dal jednu branku. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Kricfaluši (FK Teplice) Minutku po minutce sbíral v sezoně 2022/23 zkušenosti v nejvyšší soutěži obránce Ondřej Kričfaluši. Ligový debut si odbyl v domácím utkání s Pardubicemi (7:0) a do konce podzimní části ročníku se na hřišti objevil ještě v dalších čtyřech střetnutích. Pokaždé, když byl v sestavě Slavie, jeho tým zvítězil a nikdy neinkasoval víc než jednu branku. Na jaře pak naskočil do akce jen jednou – na pět minut v derby se Spartou (3:3). Výbuch, pískot, ostuda. Takové byly 4 největší domácí debakly v historii české fotbalové ligy Urostlý (skoro dvoumetrový) stoper měl v Edenu podepsa

Pokračování 13 / 18 Daniel Fila (Slavia Praha) Útočníkovi Danielu Filovi je 22 let, ale na kontě má už poměrně bohaté ligové zkušenosti. V sezoně 2020/21 si odbyl debut v nejvyšší soutěži v dresu Brna a odehrál během ní 21 utkání. V dalším ročníku už byl plnoprávným hráčem Mladé Boleslavi, za niž zvládl 20 ligových zápasů, nastřílel čtyři branky a vysloužil si přestup do Edenu, za který pražský klub údajně zaplatil skoro 30 milionů korun. 5 hráčů, které Slavia od roku 2022 koupila z Mladé Boleslavi. Jak se jim po přestupu do Edenu vedlo? Na začátku září 2022 byl uvolněn na hostování do Teplic, kde strávil dvě vydařené sezony. V Edenu ale počítali s jeho návratem, protože talentovanému hráči prodloužili kontrakt do roku 2026. Za sešívané v aktuální sezoně odehrál tři ligová utkání a dal v nich jeden gól. V reprezentaci do 21 let patří se 17 starty a sedmi nastřílenými brankami k nejzkušenějším hráčům. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 18 Matěj Šín (Baník Ostrava) V 21 letech už toho ví Matěj Šín o životě víc než leckterý dospělejší člověk. A to nejen o tom fotbalovém. Předloni v létě jej ve slibném sportovním rozletu zastavila lékařská diagnóza, která hovořila o rakovině varlat. Následovala osmiměsíční pauza a léčba, ale na jaře se vrátil do sestavy Baníku, kde sbíral první starty už v ročníku 2021/22. Budoucnost Baníku. 3 klíčoví mladí hráči, kteří prodloužili smlouvy v Ostravě Od minulé sezony patří do základní sestavy Baníku ukazuje, že je opravdu velkým talentem. V sedmi ligových zápasech zaznamenal dva góly a dvě asistence, jednou získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. V Ostravě s ním mohou počítat podle platné smlouvy do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 18 Antonín Kinský (Slavia Praha) Dvaadvacetiletý Antonín Kinský už byl jednou nohou na odchodu z Edenu, kam přišel ještě jako teenager v roce 2021 z Dukly Praha. Vypadalo to, že přes Jindřicha Staňka a Aleše Mandouse cesta do branky Slavie nevede. V minulé sezoně byl na hostování v Pardubicích a pak to vypadalo, že zamíří do Liberce. Jenže když se na mistrovství Evropy Staněk zranil, museli manažeři sešívaných změnit plány. Talentovaný mladík se stal jedničkou mezi tyčemi a v úvodních osmi kolech sedmkrát neinkasoval. Chytal v kvalifikaci o Ligu mistrů a nastoupil také v úvodním střetnutí Evropské ligy v Razgradu, kde udržel čisté konto. Jeho bilance v národním celku do 21 let čítá tři utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 18 Štěpán Chaloupek (Slavia Praha) V Teplicích fotbalově vyrůstal a na severu Čech debutoval jako talentovaný teenager v ročníku 2021/22 v nejvyšší soutěži. O sezonu později už Štěpán Chaloupek hrával pravidelně a patřil k pilířům mužstva. Nastupoval pravidelně v základní sestavě a většinou byl na hřišti až do závěrečného hvizdu. Jeho tržní cena vyletěla nahoru a v létě se přesunul do prestižnějšího působiště, konkrétně do Slavie. V Edenu se upsal do roku 2028. Na podzim však odehrál pouze pár minut, Za „lvíčata“ si připsal do statistik šest startů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 18 Adam Karabec (Hamburk) Záložník Adam Karabec oslavil na začátku července jednadvacáté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dva góly a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti. O tom, že v něm vězí velký talent, se vědělo už velmi brzy. V anketě o nejlepšího mladého fotbalistu roku se v roce 2019 umístil první mezi mladšími dorostenci, o rok později byl druhý mezi staršími a v roce 2021 tuto kategorii ovládl. Holobrádci s přesnou muškou. 6 nejmladších střelců v historii samostatné české ligy Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2026, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí tři miliony eur. Už nějaký čas byl v hledáčku mnoha bohatých evropských klubů. Na začátku prázdnin bylo rozhodnuto, že zamíří do zahraničí, ale z Letné ho pustili pouze na roční hostování do Německa, kde by měl pomoci Hamburku k postupu z druhé ligy do Bundesligy. V národním celku do 21 let patří k nejzkušenějším – ve statistikách má 22 odehraných utkání a čtyři vstřelené branky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 18 Martin Vitík (Sparta Praha) Martin Vitík debutoval ve Spartě v podzimní části sezony 2020/21 ještě coby sedmnáctiletý dorostenec. Nezůstalo však jen u epizodního vystoupení, naopak, zabydlel se v základní sestavě letenského týmu. Aktuálně jednadvacetiletý zadák předváděl slušné výkony a ukazoval, že se v něm ukrývá velký fotbalový potenciál. V řeči peněz: 15 českých fotbalistů z Fortuna ligy na Euru. Kolik stojí Vitík a spol? Po příchodu trenéra Priskeho nejprve moc šancí nedostával, ale postupně přesvědčil o svých kvalitách. V mistrovském ročníku 2022/23 si připsal na konto 22 startů a jednu asistenci, v tom minulém měl po 27 odehraných zápasech na kontě čtyři góly a ve velkém stylu nakročil i do současné sezony. Sparta by na něm mohla jednou slušně vydělat. Momentálně má podle portálu TransferMarkt hodnotu okolo 300 milionů korun. V reprezentaci dospělých zatím odehrál tři zápasy, v kategorii do 21 let jich má na kontě osmnáct a dal v nich dva góly. Foto: Profimedia.cz