Šilhavý má z čeho vybírat. 5 „nových“ hráčů, kteří se přihlásili do boje o EURO

Reprezentační kostra se jen tak nemění. Jenže času před evropským šampionátem je ještě dost a nejrůznější okolnosti dávají v národním týmu prostor dalším hráčům. Pět z nich na sebe dokonce upoutalo pozornost tolik, že se přihlásili do boje o EURO. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Tomáš Petrášek

Na svou reprezentační premiéru si musel počkat do 28 let. Na reprezentační sraz dorazil z polského Rakówa, ve kterém je dokonce kapitánem. Ihned se postavil do základní sestavy a na hřišti rozhodně nezklamal. Trenér Šilhavý tak má k dispozici dalšího stopera, který si brousí zuby na místo v sestavě.

Foto: Profimedia.cz