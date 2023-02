Síla sparťanské lavičky. 5 žolíků trenéra Priskeho, kteří mohou rozhodovat zápasy

Qazim Laci

Sedmadvacetiletý albánský reprezentant přišel do Sparty v zimě z Francie. Na podzim toho moc nenahrál, a tak se do tempa dostává pomaleji. V posledním duelu proti Jablonci šel však do hry už po necelé půlhodině, kdy nahradil Kaana Kairinena, a svým výkonem rozhodně zaujal. Připsal si i jednu nahrávku a naznačil, že pro Pražany může být velkým přínosem.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia