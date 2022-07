Síla na tribunách. 10 evropských fotbalových klubů, které mají fanoušky, z nichž jde strach

Když se stadion Anfield Road rozezpívá a z desetitisíců hrdel se dere klubová hymna „You’ll Never Walk Alone“, běhá z toho silnějším povahám mráz po zádech. Ty slabší rovnou upadají do transu či omdlévají.

Všechno, co platí pro Fenerbahce, se dá říci také o jeho největším konkurentovi. Fanoušci Galatasaraye vítají protihráče i jejich příznivce zpěvem bohulibého sloganu: „Vítejte v pekle.“ A na stadionu to tak často opravdu vypadá.

1. Borussia Dortmund (Německo)

Že by někdy nebyl Vestfálský stadion vyprodaný (pokud zrovna neřádí pandemie koronaviru)? Stát se to může, ale je to málo pravděpodobné. Zaplněné ochozy ženou za každého stavu místní Borussii do útoku. Osmdesát tisíc fanoušků zpívá a skanduje jako jeden muž a i když rok co rok odejde z týmu nějaká hvězda, jejich loajalita ke klubu je neotřesitelná.

Foto: Profimedia.cz