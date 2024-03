Síla domácí soutěže. Pět hráčů z Fortuna ligy, kteří se dostali do TOP 10 ve Fotbalistovi roku

Do elitní desítky Fotbalisty roku se dostalo pět legionářů. Kromě Součka ještě jeho parťák z West Hamu Vladimír Coufal, ale taky Václav Černý z Wolfsburgu, Tomáš Čvančara z Mönchengladbachu a Michal Sadílek z Twente.

Pokračování 4 / 6

Jindřich Staněk (Slavia) - 104 bodů, 6. místo

Nejlépe umístěným gólmanem v anketě se stal Jindřich Staněk. Ten byl několik posledních let oporou Viktorky, plzeňskou kabinu však v zimě opustil a zamířil do Slavie. V úvodu svého pražského angažmá se sice zranil, už je ovšem zpátky. Sedmadvacetiletý brankář by mohl být českou jedničkou na blížícím se EURU.

Foto: Profimedia.cz